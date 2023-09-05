https://uz.sputniknews.ru/20230905/sherali-djurayev-biografiya-38590921.html
Шерали Джураев — биография
Шерали Джураев — биография
Биография народного артиста Узбекистана Шерали Джураева
2023-09-05T15:58+0500
2023-09-05T15:58+0500
2023-09-05T15:58+0500
шерали джураев
биография
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Народный артист Узбекистана Шерали Джураев родился 12 апреля 1947 года в городе Асака Андижанской области. В 1971 году окончил Ташкентский институт театра и живописи (ныне Государственный институт искусства и культуры Узбекистана).Трудовая деятельность:В последние годы Шерали Джураев был председателем Попечительского совета общественного фонда "Ватандошлар" и внес значительный вклад в укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.Шерали Джураеву присвоены почетные звания "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист" ("Заслуженный артист Республики Узбекистан"), "Ўзбекистон Республикаси халқ артисти" ("Народный артист Республики Узбекистан"), он также награжден Государственной премией Республики Узбекистан имени Алишера Навои, орденами "Фидокорона хизматлари учун" и "Эл-юрт ҳурмати". Имеет также почетное звание народного артиста Республики Таджикистан.Шерали Джураев — отец пятерых детей: двоих сыновей и троих дочерей. Сыновья Шохжахон Джураев, Зоиршох Джураев пошли по стопам отца и тоже стали певцами.Такие песни Шерали Джураева как "Узбегим", "Парижон", "Гуландон", "Гульбадан", "Биринчи мухаббатим", "Дуст булсанг ёнимда тур ", "Келди бахор", "Одам", "Эй, дил" навсегда останутся в сердцах его поклонников.
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шерали джураев биография народный артист узбекистан
Шерали Джураев — биография
Биография народного артиста Узбекистана Шерали Джураева.
Народный артист Узбекистана Шерали Джураев родился 12 апреля 1947 года в городе Асака Андижанской области. В 1971 году окончил Ташкентский институт театра и живописи (ныне Государственный институт искусства и культуры Узбекистана).
1972 год — солист ансамбля песни и пляски "Шодлик";
1979-1986 годы — солист Андижанской областной филармонии;
1986-1996 — исполнитель песен в Государственной филармонии Узбекистана;
1996-2017 годы — солист концертного объединения "Узбекнаво";
2017-2023 годы — исполнитель ГУ "Узбекконцерт".
В последние годы Шерали Джураев был председателем Попечительского совета общественного фонда "Ватандошлар" и внес значительный вклад в укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Шерали Джураеву присвоены почетные звания "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист" ("Заслуженный артист Республики Узбекистан"), "Ўзбекистон Республикаси халқ артисти" ("Народный артист Республики Узбекистан"), он также награжден Государственной премией Республики Узбекистан имени Алишера Навои, орденами "Фидокорона хизматлари учун" и "Эл-юрт ҳурмати".
Имеет также почетное звание народного артиста Республики Таджикистан.
Шерали Джураев — отец пятерых детей: двоих сыновей и троих дочерей. Сыновья Шохжахон Джураев, Зоиршох Джураев пошли по стопам отца и тоже стали певцами.
Такие песни Шерали Джураева как "Узбегим", "Парижон", "Гуландон", "Гульбадан", "Биринчи мухаббатим", "Дуст булсанг ёнимда тур ", "Келди бахор", "Одам", "Эй, дил" навсегда останутся в сердцах его поклонников.