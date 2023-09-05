https://uz.sputniknews.ru/20230905/sng-zayavlenie-glav-gosudarstv-38565143.html

В СНГ готовят важное международное заявление

В СНГ готовят важное международное заявление

Экспертная группа по доработке и согласованию проекта документа провела заседание в Минске.

2023-09-05T09:23+0500

2023-09-05T09:23+0500

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снг

политика

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проект

минск

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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В Содружестве Независимых Государств разрабатывают Заявление глав государств содружества о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Заседание экспертной группы по доработке и согласованию текста документа прошло в Минске. В нем приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.По итогам заседания экспертная группа приняла решение продолжить работу над текстом проекта заявления.

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снг содружество независимых государств заявление глав государств - участников о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире