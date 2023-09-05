https://uz.sputniknews.ru/20230905/ukraina-ustupki-vozobnovleniye-zernovaya-sdelka-glava-mid-38572620.html

Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки — глава МИД

Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки — глава МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также добавил, что украинская сторона будет отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе насчет санкционного давления на Россию

2023-09-05T09:47+0500

2023-09-05T09:47+0500

2023-09-05T10:04+0500

россия

зерновая сделка

украина

владимир путин

сочи

турция

реджеп тайип эрдоган

анкара

оон

мид

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.Как отмечается, по словам министра, украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи и "четко все разъяснили". Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения, пишет издание.Глава МИД добавил, что украинская сторона будет отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе насчет санкционного давления на Россию. Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

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