https://uz.sputniknews.ru/20230905/ukraina-ustupki-vozobnovleniye-zernovaya-sdelka-glava-mid-38572620.html
Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки — глава МИД
Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки — глава МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также добавил, что украинская сторона будет отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе насчет санкционного давления на Россию
2023-09-05T09:47+0500
2023-09-05T09:47+0500
2023-09-05T10:04+0500
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зерновая сделка
украина
владимир путин
сочи
турция
реджеп тайип эрдоган
анкара
оон
мид
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.Как отмечается, по словам министра, украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Сочи и "четко все разъяснили". Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения, пишет издание.Глава МИД добавил, что украинская сторона будет отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе насчет санкционного давления на Россию. Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
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россия украина мид дмитрий кулеба зерновая сделка турция реджеп тайип эрдоган президент владимир путин дипломаты анкара сочи
россия украина мид дмитрий кулеба зерновая сделка турция реджеп тайип эрдоган президент владимир путин дипломаты анкара сочи
Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки — глава МИД
09:47 05.09.2023 (обновлено: 10:04 05.09.2023)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также добавил, что украинская сторона будет отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе насчет санкционного давления на Россию.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости
.
"Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать", — приводит слова Кулебы украинское издание "Страна.ua".
Как отмечается, по словам министра, украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным
в Сочи
и "четко все разъяснили". Кулеба подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения, пишет издание.
Глава МИД добавил, что украинская сторона будет отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе насчет санкционного давления на Россию.
Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН
о возражении против ее продления. Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.