https://uz.sputniknews.ru/20230905/uzbekistan-assotsiatsiya-molodyx-arxitektorov-yuksalish-38575202.html

В Узбекистане появилась независимая Ассоциация молодых архитекторов — ее задачи

В Узбекистане появилась независимая Ассоциация молодых архитекторов — ее задачи

Объединение создали на базе инициативы "Градостроительная волна" при Общенациональном движении "Юксалиш".

2023-09-05T11:36+0500

2023-09-05T11:36+0500

2023-09-05T11:36+0500

узбекистан

общенациональное движение "юксалиш"

ассоциация

архитектура

общество

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистане появилась независимая Ассоциация молодых архитекторов, сообщает пресс-служба Общенационального движения "Юксалиш".Она стала результатом трансформации инициативы "Градостроительная волна" при "Юксалиш", объединившей местных архитекторов и проектировщиков в апреле 2021 года.Помимо продвижения современных трендов в градостроительстве, независимая Ассоциация молодых архитекторов намерена изучать рынок архитектурного проектирования, систематизировать информацию о его участниках и способствовать его развитию, содействовать трудоустройству специалистов сферы, организации профессионального общения и обмена опытом. Также в пресс-службе добавили, что архитекторы-проектировщики могут присоединиться к ассоциации по данной ссылке.

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