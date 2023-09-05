https://uz.sputniknews.ru/20230905/uzbekistan-assotsiatsiya-molodyx-arxitektorov-yuksalish-38575202.html
В Узбекистане появилась независимая Ассоциация молодых архитекторов — ее задачи
В Узбекистане появилась независимая Ассоциация молодых архитекторов — ее задачи
Объединение создали на базе инициативы "Градостроительная волна" при Общенациональном движении "Юксалиш".
2023-09-05T11:36+0500
2023-09-05T11:36+0500
2023-09-05T11:36+0500
узбекистан
общенациональное движение "юксалиш"
ассоциация
архитектура
общество
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистане появилась независимая Ассоциация молодых архитекторов, сообщает пресс-служба Общенационального движения "Юксалиш".Она стала результатом трансформации инициативы "Градостроительная волна" при "Юксалиш", объединившей местных архитекторов и проектировщиков в апреле 2021 года.Помимо продвижения современных трендов в градостроительстве, независимая Ассоциация молодых архитекторов намерена изучать рынок архитектурного проектирования, систематизировать информацию о его участниках и способствовать его развитию, содействовать трудоустройству специалистов сферы, организации профессионального общения и обмена опытом. Также в пресс-службе добавили, что архитекторы-проектировщики могут присоединиться к ассоциации по данной ссылке.
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узбекистан общенациональное движение "юксалиш" ассоциация архитектура общество молодежь
узбекистан общенациональное движение "юксалиш" ассоциация архитектура общество молодежь
В Узбекистане появилась независимая Ассоциация молодых архитекторов — ее задачи
Объединение создали на базе инициативы "Градостроительная волна" при Общенациональном движении "Юксалиш".
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
В Узбекистане появилась независимая Ассоциация молодых архитекторов, сообщает пресс-служба
Общенационального движения "Юксалиш".
Она стала результатом трансформации инициативы "Градостроительная волна" при "Юксалиш", объединившей местных архитекторов и проектировщиков в апреле 2021 года.
"Ассоциация нацелена на объединение юридических лиц и экспертов, заинтересованных в развитии градостроительства в Узбекистане, представление их профессиональных интересов, развитие кадрового потенциала градостроительной отрасли", — говорится в сообщении.
Помимо продвижения современных трендов в градостроительстве, независимая Ассоциация молодых архитекторов намерена изучать рынок архитектурного проектирования, систематизировать информацию о его участниках и способствовать его развитию, содействовать трудоустройству специалистов сферы, организации профессионального общения и обмена опытом.
Также в пресс-службе добавили, что архитекторы-проектировщики могут присоединиться к ассоциации по данной ссылке
.