https://uz.sputniknews.ru/20230905/uzbekistan-belarus-obrazovaniye-sotrudnichestvo-38597251.html

Узбекистан и Беларусь реализуют более 80 совместных образовательных программ

Узбекистан и Беларусь реализуют более 80 совместных образовательных программ

Сотрудничество развивается не только в области подготовки учителей, но специалистов для инклюзивного и специального образования.

2023-09-05T17:33+0500

2023-09-05T17:33+0500

2023-09-05T17:33+0500

узбекистан

беларусь

образование

сотрудничество

общество

делегация

парламент

танзила нарбаева

встреча

министр

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Узбекистан и Беларусь реализуют более 80 совместных образовательных программ, которые предусматривают обучение и получение дипломов двойного образца, констатировал министр образования Андрей Иванец в ходе встречи с парламентской делегацией Узбекистана, сообщает Межпарламентская Ассамблея СНГ.Дальнейшее сотрудничество в сфере образования обсудили в ходе посещения парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (БГПУ).Для справки: в настоящее время БГПУ является базовой организацией стран СНГ, осуществляющей координацию научных исследований, разработку научно-методического обеспечения для работы с детьми с особенностями психофизического развития.

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