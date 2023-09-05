https://uz.sputniknews.ru/20230905/uzbekistan-belarus-obrazovaniye-sotrudnichestvo-38597251.html
Узбекистан и Беларусь реализуют более 80 совместных образовательных программ
Узбекистан и Беларусь реализуют более 80 совместных образовательных программ
Сотрудничество развивается не только в области подготовки учителей, но специалистов для инклюзивного и специального образования.
2023-09-05T17:33+0500
2023-09-05T17:33+0500
2023-09-05T17:33+0500
узбекистан
беларусь
образование
сотрудничество
общество
делегация
парламент
танзила нарбаева
встреча
министр
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Узбекистан и Беларусь реализуют более 80 совместных образовательных программ, которые предусматривают обучение и получение дипломов двойного образца, констатировал министр образования Андрей Иванец в ходе встречи с парламентской делегацией Узбекистана, сообщает Межпарламентская Ассамблея СНГ.Дальнейшее сотрудничество в сфере образования обсудили в ходе посещения парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (БГПУ).Для справки: в настоящее время БГПУ является базовой организацией стран СНГ, осуществляющей координацию научных исследований, разработку научно-методического обеспечения для работы с детьми с особенностями психофизического развития.
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узбекистан беларусь образование сотрудничество общество делегация парламент танзила нарбаева встреча министр
узбекистан беларусь образование сотрудничество общество делегация парламент танзила нарбаева встреча министр
Узбекистан и Беларусь реализуют более 80 совместных образовательных программ
Сотрудничество развивается не только в области подготовки учителей, но и кадров для сфер инклюзивного и специального образования.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Узбекистан и Беларусь реализуют более 80 совместных образовательных программ, которые предусматривают обучение и получение дипломов двойного образца, констатировал министр образования Андрей Иванец в ходе встречи с парламентской делегацией Узбекистана, сообщает
Межпарламентская Ассамблея СНГ.
Дальнейшее сотрудничество в сфере образования обсудили в ходе посещения парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (БГПУ).
"Конечно, основой является подготовка специалистов для реального сектора экономики. Очень важный аспект — подготовка педагогических кадров... Сегодня в рамках встречи мы отметили то, что наше сотрудничество развивается не только в области подготовки учителей, но и в области подготовки специалистов для инклюзивного и специального образования", — отметил Иванец.
Для справки: в настоящее время БГПУ является базовой организацией стран СНГ, осуществляющей координацию научных исследований, разработку научно-методического обеспечения для работы с детьми с особенностями психофизического развития.