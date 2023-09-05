https://uz.sputniknews.ru/20230905/uzbekistan-nagrudnyy-znak-obraztsovaya-semya-38570781.html

В Узбекистане образцовые семьи наградят нагрудным знаком

В Узбекистане образцовые семьи наградят нагрудным знаком

Кабмин республики утвердил Положение о нагрудном знаке “Образцовая семья”. Его будут вручат ежегодно 15 мая, в Международный день семьи. Обладатели нагрудного знака получат единовременное денежное вознаграждение.

2023-09-05T08:23+0500

2023-09-05T08:23+0500

2023-09-05T08:23+0500

общество

узбекистан

семья

нагрудный знак

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило Положение о нагрудном знаке “Образцовая семья”.В соответствии с документом, для популяризации жизненного опыта благополучных и стабильных семей нагрудный знак будут вручать семьям, внесшим вклад в укрепление института семьи, сохранение и развитие семейных ценностей, ежегодно 15 мая – в Международный день семьи.Разработаны критерии оценки семей, достойных этой награды. В их числе — наличие семейной библиотеки, образования и ученой степени членов семьи, приемных или взятых под опеку детей, семейные занятия спортом и достижения в этой сфере в масштабе республики и на международном уровне, вклад в экономику страны, путем развития семейного бизнеса.Обладатели нагрудного знака получат единовременное денежное вознаграждение в размере 4 БРВ.Кроме того, на входе в квартиры и дома, где проживают награжденные, установят таблички с надписью: “Образцовая семья”.Кабмин РУз утвердил Положение о нагрудном знаке “Образцовая семья” в соответствии с Указом президента “О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин”, укрепления института семьи.

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