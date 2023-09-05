https://uz.sputniknews.ru/20230905/uzbekistan-propaganda-mnogojenstvo-otvetstvennost-38594317.html
В Узбекистане за пропаганду многоженства будут наказывать
В Узбекистане за пропаганду многоженства будут наказывать
В последнее время участились случаи пропаганды многоженства и его преимуществ посредством рекламы, развлекательных и аналитических материалов.
2023-09-05T16:46+0500
2023-09-05T16:46+0500
2023-09-05T17:04+0500
общество
узбекистан
многоженство
пропаганда
административное правонарушение
законодательная палата олий мажлиса
закон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1d/35474701_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ad7b54ead5952832d5da866e579f9ac1.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистане за пропаганду многоженства введут административную ответственность, соответствующий закон депутаты одобрили на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Документом предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами, за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин.В ходе обсуждения отмечалось, что в республике набирает обороты пропаганда многоженства и его преимуществ путем рекламы, развлекательных и аналитических материалов. По данным Верховного суда, в Узбекистане в 2018-2022 годах за многоженство осудили 34 мужчин.Увеличилось и количество детей, рожденных вне брака.В частности, в республике в 2022 году, на основании заявлений матерей-одиночек, зарегистрировано 18 955 рожденных детей. В 2021 году этот показатель составлял 19 037 детей, а в 2020 – году 16 564 ребенка.Отсутствие регистрации брака в органах ЗАГСа приводит к ряду проблем, в том числе в части установления отцовства, назначения алиментов и другим.Напомним, что согласно статье 126 Уголовного кодекса, многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин (в настоящее время БРВ — 330 тыс. сумов) или исправительными работами до 3 лет, или ограничением свободы от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы до 3 лет.Закон вступит в силу после того, как его одобрит Сенат, а затем подпишет президент.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1d/35474701_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6b9443b88e877bfac94f6491b83f22a1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, узбекистан, многоженство, пропаганда, административное правонарушение, законодательная палата олий мажлиса, закон
общество, узбекистан, многоженство, пропаганда, административное правонарушение, законодательная палата олий мажлиса, закон
В Узбекистане за пропаганду многоженства будут наказывать
16:46 05.09.2023 (обновлено: 17:04 05.09.2023)
В последнее время участились случаи пропаганды многоженства и его преимуществ посредством рекламы, развлекательных и аналитических материалов.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
В Узбекистане за пропаганду многоженства введут административную ответственность, соответствующий закон депутаты одобрили на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба
нижней палаты парламента.
Документом предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами, за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин.
В ходе обсуждения отмечалось, что в республике набирает обороты пропаганда многоженства и его преимуществ путем рекламы, развлекательных и аналитических материалов.
По данным Верховного суда, в Узбекистане в 2018-2022 годах за многоженство осудили 34 мужчин.
Увеличилось и количество детей, рожденных вне брака.
В частности, в республике в 2022 году, на основании заявлений матерей-одиночек, зарегистрировано 18 955 рожденных детей. В 2021 году этот показатель составлял 19 037 детей, а в 2020 – году 16 564 ребенка.
Отсутствие регистрации брака в органах ЗАГСа приводит к ряду проблем, в том числе в части установления отцовства, назначения алиментов и другим.
Напомним, что согласно статье 126 Уголовного кодекса, многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин (в настоящее время БРВ — 330 тыс. сумов) или исправительными работами до 3 лет, или ограничением свободы от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы до 3 лет.
Закон вступит в силу после того, как его одобрит Сенат, а затем подпишет президент.