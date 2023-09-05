https://uz.sputniknews.ru/20230905/uzbekistan-propaganda-mnogojenstvo-otvetstvennost-38594317.html

В Узбекистане за пропаганду многоженства будут наказывать

В Узбекистане за пропаганду многоженства будут наказывать

В последнее время участились случаи пропаганды многоженства и его преимуществ посредством рекламы, развлекательных и аналитических материалов.

2023-09-05T16:46+0500

2023-09-05T16:46+0500

2023-09-05T17:04+0500

общество

узбекистан

многоженство

пропаганда

административное правонарушение

законодательная палата олий мажлиса

закон

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистане за пропаганду многоженства введут административную ответственность, соответствующий закон депутаты одобрили на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Документом предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами, за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин.В ходе обсуждения отмечалось, что в республике набирает обороты пропаганда многоженства и его преимуществ путем рекламы, развлекательных и аналитических материалов. По данным Верховного суда, в Узбекистане в 2018-2022 годах за многоженство осудили 34 мужчин.Увеличилось и количество детей, рожденных вне брака.В частности, в республике в 2022 году, на основании заявлений матерей-одиночек, зарегистрировано 18 955 рожденных детей. В 2021 году этот показатель составлял 19 037 детей, а в 2020 – году 16 564 ребенка.Отсутствие регистрации брака в органах ЗАГСа приводит к ряду проблем, в том числе в части установления отцовства, назначения алиментов и другим.Напомним, что согласно статье 126 Уголовного кодекса, многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин (в настоящее время БРВ — 330 тыс. сумов) или исправительными работами до 3 лет, или ограничением свободы от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы до 3 лет.Закон вступит в силу после того, как его одобрит Сенат, а затем подпишет президент.

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общество, узбекистан, многоженство, пропаганда, административное правонарушение, законодательная палата олий мажлиса, закон