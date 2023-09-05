https://uz.sputniknews.ru/20230905/yakubovich-tashkent-festival-feyerverkov-38604279.html

"Сделать Узбекистан центром культурной жизни мирового масштаба" — Якубович

"Сделать Узбекистан центром культурной жизни мирового масштаба" — Якубович

Известный российский артист и ведущий приехал в Ташкент для организации крупного международного фестиваля. 05.09.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

ташкент

культура

россия

леонид якубович

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В Ташкент приехал Леонид Якубович. Известный российский телеведущий, актер и продюсер рассказал, что в столице Узбекистана планируется провести новый международный фестиваль фейерверков, сообщает корреспондент Sputnik.Огненное шоу запланировано на весну 2024 года, и Леонида Аркадьевича выбрали креативным директором мероприятия.По словам Якубовича, ему поступило множество предложений об организации крупных мероприятий в республике.По планам, фестиваль фейерверков пройдет в дни празднования Навруза и в нем будут участвовать залповые команды из более чем 12 стран. Предварительной локацией выбрали площадку в столице у озера Рахат.

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узбекистан, ташкент, культура, россия, леонид якубович, фестиваль