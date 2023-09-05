https://uz.sputniknews.ru/20230905/yakubovich-tashkent-festival-feyerverkov-38604279.html
"Сделать Узбекистан центром культурной жизни мирового масштаба" — Якубович
"Сделать Узбекистан центром культурной жизни мирового масштаба" — Якубович
Известный российский артист и ведущий приехал в Ташкент для организации крупного международного фестиваля. 05.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-05T20:08+0500
2023-09-05T20:08+0500
2023-09-05T20:08+0500
узбекистан
ташкент
культура
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леонид якубович
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. В Ташкент приехал Леонид Якубович. Известный российский телеведущий, актер и продюсер рассказал, что в столице Узбекистана планируется провести новый международный фестиваль фейерверков, сообщает корреспондент Sputnik.Огненное шоу запланировано на весну 2024 года, и Леонида Аркадьевича выбрали креативным директором мероприятия.По словам Якубовича, ему поступило множество предложений об организации крупных мероприятий в республике.По планам, фестиваль фейерверков пройдет в дни празднования Навруза и в нем будут участвовать залповые команды из более чем 12 стран. Предварительной локацией выбрали площадку в столице у озера Рахат.
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узбекистан, ташкент, культура, россия, леонид якубович, фестиваль
узбекистан, ташкент, культура, россия, леонид якубович, фестиваль
"Сделать Узбекистан центром культурной жизни мирового масштаба" — Якубович
Известный российский артист и ведущий приехал в Ташкент для организации крупного международного фестиваля.
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik.
В Ташкент приехал Леонид Якубович. Известный российский телеведущий, актер и продюсер рассказал, что в столице Узбекистана планируется провести новый международный фестиваль фейерверков, сообщает корреспондент Sputnik
.
Огненное шоу запланировано на весну 2024 года, и Леонида Аркадьевича выбрали креативным директором мероприятия.
По словам Якубовича, ему поступило множество предложений об организации крупных мероприятий в республике.
"У нас есть достаточно предложений, чтобы сделать Ташкент, сделать Узбекистан центром культурных событий мирового масштаба", - поделился Леонид Якубович с журналистами.
По планам, фестиваль фейерверков пройдет в дни празднования Навруза и в нем будут участвовать залповые команды из более чем 12 стран. Предварительной локацией выбрали площадку в столице у озера Рахат.