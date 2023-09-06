https://uz.sputniknews.ru/20230906/eaes-sotrudnichestvo-infografika-38630114.html

С кем сотрудничает ЕАЭС — инфографика

С кем сотрудничает ЕАЭС — инфографика

Евразийский экономический союз подписал соглашения о сотрудничестве с большинством стран Азии, Африки и Америки. Подробности смотрите в нашей инфографике.

2023-09-06T15:08+0500

2023-09-06T15:08+0500

2023-09-06T16:12+0500

еаэс и узбекистан

инфографика

еаэс

политика

сотрудничество

узбекистан

молдова

куба

латинская америка

африка

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) наладил сотрудничество со странами практически на всех континентах мира.На сегодняшний день самый высокий уровень партнерства у Союза со странами-наблюдателями: Узбекистаном, Молдовой и Кубой.Страны-наблюдатели имеют возможность участвовать в заседаниях ЕАЭС, знакомиться с неконфиденциальными документами, принятыми органами Союза. В то же время этот статус не дает права участвовать в принятии решений в рамках объединения.При этом государство-наблюдатель должно воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам членов ЕАЭС, объектам и целям организации.ЕАЭС подписал целый ряд торговых соглашений с двумя крупными игроками на евразийском континенте: Китаем и Ираном. Эксперты также исследуют возможность связать стратегию развития Союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь".Соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС подписали Вьетнам и Сербия.Подписаны меморандумы о взаимопонимании, определяющие перспективы сотрудничества с крупнейшими экономиками континента, такими как Индия, Пакистан, Монголия и Индонезия.Меморандумы подписаны также между ЕАЭС и практически всеми странами Африки и Южной Америки.

узбекистан

молдова

куба

латинская америка

африка

азия

индия

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