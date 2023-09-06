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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20230906/eaes-sotrudnichestvo-infografika-38630114.html
С кем сотрудничает ЕАЭС — инфографика
С кем сотрудничает ЕАЭС — инфографика
Евразийский экономический союз подписал соглашения о сотрудничестве с большинством стран Азии, Африки и Америки. Подробности смотрите в нашей инфографике.
2023-09-06T15:08+0500
2023-09-06T16:12+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
еаэс
политика
сотрудничество
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куба
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) наладил сотрудничество со странами практически на всех континентах мира.На сегодняшний день самый высокий уровень партнерства у Союза со странами-наблюдателями: Узбекистаном, Молдовой и Кубой.Страны-наблюдатели имеют возможность участвовать в заседаниях ЕАЭС, знакомиться с неконфиденциальными документами, принятыми органами Союза. В то же время этот статус не дает права участвовать в принятии решений в рамках объединения.При этом государство-наблюдатель должно воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам членов ЕАЭС, объектам и целям организации.ЕАЭС подписал целый ряд торговых соглашений с двумя крупными игроками на евразийском континенте: Китаем и Ираном. Эксперты также исследуют возможность связать стратегию развития Союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь".Соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС подписали Вьетнам и Сербия.Подписаны меморандумы о взаимопонимании, определяющие перспективы сотрудничества с крупнейшими экономиками континента, такими как Индия, Пакистан, Монголия и Индонезия.Меморандумы подписаны также между ЕАЭС и практически всеми странами Африки и Южной Америки.
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узбекистан еаэс инфографика сотрудничество зона свободной торговли страны наблюдатели евразийский экономический союз узбекистан куба молдова вьетнам сербия китай иран пакистан индонезия индия африка латинская америка азия
узбекистан еаэс инфографика сотрудничество зона свободной торговли страны наблюдатели евразийский экономический союз узбекистан куба молдова вьетнам сербия китай иран пакистан индонезия индия африка латинская америка азия

С кем сотрудничает ЕАЭС — инфографика

15:08 06.09.2023 (обновлено: 16:12 06.09.2023)
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Евразийский экономический союз подписал соглашения о сотрудничестве с большинством стран Азии, Африки и Америки. Подробности смотрите в нашей инфографике.
Международное сотрудничество ЕАЭС. - Sputnik Узбекистан
Международное сотрудничество ЕАЭС. - Sputnik Узбекистан
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) наладил сотрудничество со странами практически на всех континентах мира.
На сегодняшний день самый высокий уровень партнерства у Союза со странами-наблюдателями: Узбекистаном, Молдовой и Кубой.
Страны-наблюдатели имеют возможность участвовать в заседаниях ЕАЭС, знакомиться с неконфиденциальными документами, принятыми органами Союза. В то же время этот статус не дает права участвовать в принятии решений в рамках объединения.
При этом государство-наблюдатель должно воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам членов ЕАЭС, объектам и целям организации.
ЕАЭС подписал целый ряд торговых соглашений с двумя крупными игроками на евразийском континенте: Китаем и Ираном. Эксперты также исследуют возможность связать стратегию развития Союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь".
Соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС подписали Вьетнам и Сербия.
Подписаны меморандумы о взаимопонимании, определяющие перспективы сотрудничества с крупнейшими экономиками континента, такими как Индия, Пакистан, Монголия и Индонезия.
Меморандумы подписаны также между ЕАЭС и практически всеми странами Африки и Южной Америки.
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