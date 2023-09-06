https://uz.sputniknews.ru/20230906/indiya-smena-nazvaniye-smi-38614680.html

Индия решила сменить свое название — СМИ

Индия решила сменить свое название — СМИ

Официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не президента Индии, как раньше

2023-09-06T10:10+0500

2023-09-06T10:10+0500

2023-09-06T10:32+0500

индия

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, пишет The Economic Times, сообщает РИА Новости.По информации издания, соответствующую резолюцию могут внести на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября. Кроме того, он отметил, что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не президента Индии, как раньше.По конституции в Индии два официальных языка: английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди — Бхарат.Для принятия резолюции о переименовании требуется, чтобы ее поддержало простое большинство в обеих палатах парламента. Затем власти должны будут внести в конституцию поправки как минимум в десяти местах, где в английской версии упоминается "правительство Индии".

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