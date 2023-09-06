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https://uz.sputniknews.ru/20230906/indiya-smena-nazvaniye-smi-38614680.html
Индия решила сменить свое название — СМИ
Индия решила сменить свое название — СМИ
Официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не президента Индии, как раньше
2023-09-06T10:10+0500
2023-09-06T10:32+0500
индия
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, пишет The Economic Times, сообщает РИА Новости.По информации издания, соответствующую резолюцию могут внести на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября. Кроме того, он отметил, что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не президента Индии, как раньше.По конституции в Индии два официальных языка: английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди — Бхарат.Для принятия резолюции о переименовании требуется, чтобы ее поддержало простое большинство в обеих палатах парламента. Затем власти должны будут внести в конституцию поправки как минимум в десяти местах, где в английской версии упоминается "правительство Индии".
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индия правительство бхарат резолюция парламент смена названия конституция английский хинди
индия правительство бхарат резолюция парламент смена названия конституция английский хинди

Индия решила сменить свое название — СМИ

10:10 06.09.2023 (обновлено: 10:32 06.09.2023)
© AP Photo / Gurinder OsanСолнце восходит над Тадж-Махалом в Агре, Индия
Солнце восходит над Тадж-Махалом в Агре, Индия - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Gurinder Osan
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Официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не президента Индии, как раньше.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, пишет The Economic Times, сообщает РИА Новости.
По информации издания, соответствующую резолюцию могут внести на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.

"Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств", — написал глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети Х.

Кроме того, он отметил, что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени президента Бхарата, а не президента Индии, как раньше.
"Британцы переименовали Бхарат в Индию. <…> Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет. <...> Это название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции", — заявил один из депутатов верхней палаты индийского парламента.
По конституции в Индии два официальных языка: английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди — Бхарат.
Для принятия резолюции о переименовании требуется, чтобы ее поддержало простое большинство в обеих палатах парламента. Затем власти должны будут внести в конституцию поправки как минимум в десяти местах, где в английской версии упоминается "правительство Индии".
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