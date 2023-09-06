https://uz.sputniknews.ru/20230906/kubok-azii-u23-uzbekistan-afganistan-38647066.html

Кубок Азии U23: как Узбекистан сыграл с Афганистаном

Кубок Азии U23: как Узбекистан сыграл с Афганистаном

Сборная команда республики провела матч против команды Афганистана в рамках отборочного тура Кубка Азии среди юношей до 23 лет.

2023-09-06T22:47+0500

2023-09-06T22:47+0500

2023-09-06T22:47+0500

узбекистан

спорт

футбол

афганистан

ташкент

кубок азии

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сборная команда Узбекистана сыграла в Ташкенте с командой из Афганистана в рамках отборочного тура Кубка Азии по футболу среди юношей до 23 лет.Узбекские футболисты победили с большим преимуществом: по итогам матча счет был 8:1 в в ее пользу. Голы забили:1. Джасур Джалолиддинов (13-я минута);2. Алибек Давронов (36-я минута);3. Хусейн Норчаев (46-я минута);4. Хусейн Норчаев (52-я минута);5. Джасур Джалолиддинов (54-я минута);6. Хусейн Норчаев (87-я минута);7. Алишер Одилов (88-я минута);8. Мухаммадгадир Хамралиев (90-я минута).Единственный гол афганской команды забил нападающий Мосави на 42-й минуте.В рамках отборочного тура Кубка Азии U23 узбекская команда 9 сентября встретится с футболистами из Гонконга, а 12-го – с соперниками из Ирана.Напоминаем, что Кубок Азии среди юношей до 23 лет пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей пройдет 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.Для информации, эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Занявший четвертое место продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.

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