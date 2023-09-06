https://uz.sputniknews.ru/20230906/kubok-azii-u23-uzbekistan-afganistan-38647066.html
Кубок Азии U23: как Узбекистан сыграл с Афганистаном
Кубок Азии U23: как Узбекистан сыграл с Афганистаном
Сборная команда республики провела матч против команды Афганистана в рамках отборочного тура Кубка Азии среди юношей до 23 лет.
2023-09-06T22:47+0500
2023-09-06T22:47+0500
2023-09-06T22:47+0500
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спорт
футбол
афганистан
ташкент
кубок азии
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сборная команда Узбекистана сыграла в Ташкенте с командой из Афганистана в рамках отборочного тура Кубка Азии по футболу среди юношей до 23 лет.Узбекские футболисты победили с большим преимуществом: по итогам матча счет был 8:1 в в ее пользу. Голы забили:1. Джасур Джалолиддинов (13-я минута);2. Алибек Давронов (36-я минута);3. Хусейн Норчаев (46-я минута);4. Хусейн Норчаев (52-я минута);5. Джасур Джалолиддинов (54-я минута);6. Хусейн Норчаев (87-я минута);7. Алишер Одилов (88-я минута);8. Мухаммадгадир Хамралиев (90-я минута).Единственный гол афганской команды забил нападающий Мосави на 42-й минуте.В рамках отборочного тура Кубка Азии U23 узбекская команда 9 сентября встретится с футболистами из Гонконга, а 12-го – с соперниками из Ирана.Напоминаем, что Кубок Азии среди юношей до 23 лет пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей пройдет 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.Для информации, эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Занявший четвертое место продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.
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узбекистан спорт футбол кубок азии u23 афганистан итоги игры как сыграли какой счет кто забил гол
узбекистан спорт футбол кубок азии u23 афганистан итоги игры как сыграли какой счет кто забил гол
Кубок Азии U23: как Узбекистан сыграл с Афганистаном
Сборная команда республики провела матч против команды Афганистана в рамках отборочного тура Кубка Азии среди юношей до 23 лет.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сборная команда Узбекистана сыграла в Ташкенте с командой из Афганистана в рамках отборочного тура Кубка Азии по футболу среди юношей до 23 лет.
Узбекские футболисты победили с большим преимуществом: по итогам матча счет был 8:1 в в ее пользу. Голы забили:
1. Джасур Джалолиддинов (13-я минута);
2. Алибек Давронов (36-я минута);
3. Хусейн Норчаев (46-я минута);
4. Хусейн Норчаев (52-я минута);
5. Джасур Джалолиддинов (54-я минута);
6. Хусейн Норчаев (87-я минута);
7. Алишер Одилов (88-я минута);
8. Мухаммадгадир Хамралиев (90-я минута).
Единственный гол афганской команды забил нападающий Мосави на 42-й минуте.
В рамках отборочного тура Кубка Азии U23 узбекская команда 9 сентября встретится с футболистами из Гонконга, а 12-го – с соперниками из Ирана.
Напоминаем, что Кубок Азии среди юношей до 23 лет пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей пройдет 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.
Для информации, эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Занявший четвертое место продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.