https://uz.sputniknews.ru/20230906/pitaniye-osen-zdorovye-vrach-38610293.html

Как питаться осенью, чтобы укрепить здоровье, рассказала врач

Как питаться осенью, чтобы укрепить здоровье, рассказала врач

Осенью нужно чаще готовить суп и есть побольше овощей, посоветовала гастроэнтеролог.

2023-09-06T06:59+0500

2023-09-06T06:59+0500

2023-09-06T06:59+0500

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здоровье

питание

осень

врач

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Осенью нужно питаться регулярно и есть как можно больше овощей. Для этого подойдут репа, брюква, морковь, брюссельская капуста, рассказала РИА Новости заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова.Лучше запасаться натуральными витаминами, а синтетические начать принимать ближе к декабрю, посоветовала специалист.Как отметила гастроэнтеролог, репа – достойная альтернатива летней редиске. В ней много фолиевой кислоты, которая помогает формированию и работе нервной системы.Полезным источником витамина С осенью станут брюссельская капуста и брюква. А калий даст пастернак: его можно добавлять в каши, в картофельное пюре. Полезно также употреблять в пищу морковь, однако усвояемость витамина А, содержащегося в ней, напрямую зависит от сопутствующего употребления жиров. Поэтому морковь рекомендуется заправлять сметаной, сливками, оливковым маслом.Напомнила гастроэнтеролог о необходимости соблюдать питьевой режим. Даже при отсутствии жары человек должен выпивать не менее 1,5 литров воды в сутки.

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