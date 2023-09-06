https://uz.sputniknews.ru/20230906/pitaniye-osen-zdorovye-vrach-38610293.html
Как питаться осенью, чтобы укрепить здоровье, рассказала врач
Как питаться осенью, чтобы укрепить здоровье, рассказала врач
Осенью нужно чаще готовить суп и есть побольше овощей, посоветовала гастроэнтеролог.
2023-09-06T06:59+0500
2023-09-06T06:59+0500
2023-09-06T06:59+0500
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здоровье
питание
осень
врач
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Осенью нужно питаться регулярно и есть как можно больше овощей. Для этого подойдут репа, брюква, морковь, брюссельская капуста, рассказала РИА Новости заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова.Лучше запасаться натуральными витаминами, а синтетические начать принимать ближе к декабрю, посоветовала специалист.Как отметила гастроэнтеролог, репа – достойная альтернатива летней редиске. В ней много фолиевой кислоты, которая помогает формированию и работе нервной системы.Полезным источником витамина С осенью станут брюссельская капуста и брюква. А калий даст пастернак: его можно добавлять в каши, в картофельное пюре. Полезно также употреблять в пищу морковь, однако усвояемость витамина А, содержащегося в ней, напрямую зависит от сопутствующего употребления жиров. Поэтому морковь рекомендуется заправлять сметаной, сливками, оливковым маслом.Напомнила гастроэнтеролог о необходимости соблюдать питьевой режим. Даже при отсутствии жары человек должен выпивать не менее 1,5 литров воды в сутки.
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здоровье питание как питаться осенью что есть в чем много витаминов как запастись витаминами совет врача гастроэнтеролог татьяна селиверства репа брюква морковь брюссельская капуста витамины пастернак как есть каких витаминов много
здоровье питание как питаться осенью что есть в чем много витаминов как запастись витаминами совет врача гастроэнтеролог татьяна селиверства репа брюква морковь брюссельская капуста витамины пастернак как есть каких витаминов много
Как питаться осенью, чтобы укрепить здоровье, рассказала врач
Осенью нужно чаще готовить суп и есть побольше овощей, посоветовала гастроэнтеролог.
Осенью нужно питаться регулярно и есть как можно больше овощей. Для этого подойдут репа, брюква, морковь, брюссельская капуста, рассказала РИА Новости заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова.
Лучше запасаться натуральными витаминами, а синтетические начать принимать ближе к декабрю, посоветовала специалист.
"Прежде всего мы должны понимать, что питание должно быть сбалансированным. Осенью оно сильно отличается от летнего, когда мы часто перекусываем фруктами, салатиками в виде помидоров, огурцов. Вот про это мы сейчас забываем и начинаем питаться регулярно, четыре-пять раз в день. Прежде всего наш иммунитет должен получить достаточное количество витаминов. Осенние витамины – это овощи. Мы забываем про такие овощи, которые богаты витаминами, антиоксидантами, причем редкими витаминами, к примеру, такие вещи как репа", - отметила Селиверстова.
Как отметила гастроэнтеролог, репа – достойная альтернатива летней редиске. В ней много фолиевой кислоты, которая помогает формированию и работе нервной системы.
Полезным источником витамина С осенью станут брюссельская капуста и брюква. А калий даст пастернак: его можно добавлять в каши, в картофельное пюре. Полезно также употреблять в пищу морковь, однако усвояемость витамина А, содержащегося в ней, напрямую зависит от сопутствующего употребления жиров. Поэтому морковь рекомендуется заправлять сметаной, сливками, оливковым маслом.
"Очень хорошо осенью варить супы. Супы должны быть овощные, в идеале это не мясные бульоны, не рыбные бульоны, а просто овощные супы, супы-пюре, какие угодно. Супы нужно есть теплыми – это источник энергии и опять же источник клетчатки, и согревают хорошо", - сказала Селиверстова.
Напомнила гастроэнтеролог о необходимости соблюдать питьевой режим. Даже при отсутствии жары человек должен выпивать не менее 1,5 литров воды в сутки.
"Мы должны каждый день употреблять витамин С, витамин D, железо, витамин K, A, витамины группы B, поэтому вперед ими запастись невозможно. Поэтому осенью мы стараемся питаться правильно, чтобы по крайней мере этот баланс соблюсти. И осенью мы не рекомендуем принимать витамины - их сезон начнется в конце ноября, вот тогда действительно человеку даже правильно питающемуся, наверно, нужна будет какая-то витаминная поддержка", - добавила эксперт.