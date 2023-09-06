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Температура растет — погода в Ташкенте на 6 сентября
Температура растет — погода в Ташкенте на 6 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в среду.
2023-09-06T05:04+0500
2023-09-06T05:04+0500
2023-09-06T05:04+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз погоды прогноз погоды в ташкенте общество узгидромет
Температура растет — погода в Ташкенте на 6 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в среду.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла.