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Температура растет — погода в Ташкенте на 6 сентября

Температура растет — погода в Ташкенте на 6 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в среду.

2023-09-06T05:04+0500

2023-09-06T05:04+0500

2023-09-06T05:04+0500

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла.

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