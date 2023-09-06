https://uz.sputniknews.ru/20230906/pogoda-uzbekistan-7-sentyabr-2023-38625333.html

В каких регионах может пройти дождь — погода в Узбекистане на 7 сентября

В каких регионах может пройти дождь — погода в Узбекистане на 7 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.

2023-09-06T13:27+0500

2023-09-06T13:27+0500

2023-09-06T14:01+0500

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь по Каракалпакстану местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, горах и предгорьях его скорость составит 7-12 м/с. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской Андижанской, Наманганской, Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

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