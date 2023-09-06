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В каких регионах может пройти дождь — погода в Узбекистане на 7 сентября
В каких регионах может пройти дождь — погода в Узбекистане на 7 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.
2023-09-06T13:27+0500
2023-09-06T13:27+0500
2023-09-06T14:01+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь по Каракалпакстану местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, горах и предгорьях его скорость составит 7-12 м/с. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской Андижанской, Наманганской, Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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В каких регионах может пройти дождь — погода в Узбекистане на 7 сентября
13:27 06.09.2023 (обновлено: 14:01 06.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в четверг.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь по Каракалпакстану местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, горах и предгорьях его скорость составит 7-12 м/с. В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской Андижанской, Наманганской, Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 27-32 градуса тепла;
Бухарская, Навоийская области — 30-35 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 32-37 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 19-24 градуса тепла.