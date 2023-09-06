https://uz.sputniknews.ru/20230906/respublikanskaya-detskaya-biblioteka-rekonstruktsiya-video-38629248.html

Как выглядит Республиканская детская библиотека после реконструкции — видео

Как выглядит Республиканская детская библиотека после реконструкции — видео

Реконструкцию Республиканской детской библиотеки проводили с 2020 года. В обновлении исторического здания участвовали также архитекторы из Санкт-Петербурга

2023-09-06T15:04+0500

2023-09-06T15:04+0500

2023-09-06T17:13+0500

узбекистан

библиотека

республиканская детская библиотека

реконструкция

видео

литература

фонд

книги

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Здание, построенное в конце XIX века, полностью обновили. Интересно, что во время ремонта обнаружили живописные панно 60-х годов XX века, которыми теперь могут любоваться посетители. Книжный фонд библиотеки формировался с 1965 года и сегодня в нем представлены более 200 тыс. книг. Среди них — 85 тыс. томов художественной литературы со всего мира. После реконструкции в библиотеке обновили не только читальные залы и увеличили книжный фонд. Теперь здесь можно получать информацию в видео- и аудиоформатах. Здание библиотеки имеет богатую историю. Оно было построено в конце XIX века предпринимателями из Коканда братьями Вадьяевыми. Вскоре после его постройки семья продала здание, где впоследствии расположились Ташкентская городская Дума и Общественное собрание, а жилая часть превратилась в детскую библиотеку.

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