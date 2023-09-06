https://uz.sputniknews.ru/20230906/respublikanskaya-detskaya-biblioteka-rekonstruktsiya-video-38629248.html
Как выглядит Республиканская детская библиотека после реконструкции — видео
Как выглядит Республиканская детская библиотека после реконструкции — видео
Реконструкцию Республиканской детской библиотеки проводили с 2020 года. В обновлении исторического здания участвовали также архитекторы из Санкт-Петербурга
2023-09-06T15:04+0500
2023-09-06T15:04+0500
2023-09-06T17:13+0500
узбекистан
библиотека
республиканская детская библиотека
реконструкция
видео
литература
фонд
книги
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Здание, построенное в конце XIX века, полностью обновили. Интересно, что во время ремонта обнаружили живописные панно 60-х годов XX века, которыми теперь могут любоваться посетители. Книжный фонд библиотеки формировался с 1965 года и сегодня в нем представлены более 200 тыс. книг. Среди них — 85 тыс. томов художественной литературы со всего мира. После реконструкции в библиотеке обновили не только читальные залы и увеличили книжный фонд. Теперь здесь можно получать информацию в видео- и аудиоформатах. Здание библиотеки имеет богатую историю. Оно было построено в конце XIX века предпринимателями из Коканда братьями Вадьяевыми. Вскоре после его постройки семья продала здание, где впоследствии расположились Ташкентская городская Дума и Общественное собрание, а жилая часть превратилась в детскую библиотеку.
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узбекистан республиканская детская библиотека реконструкция читатели ремонт книжный фонд литература читальные залы информация
узбекистан республиканская детская библиотека реконструкция читатели ремонт книжный фонд литература читальные залы информация
Как выглядит Республиканская детская библиотека после реконструкции — видео
15:04 06.09.2023 (обновлено: 17:13 06.09.2023)
Эксклюзив
Реконструкцию Республиканской детской библиотеки проводили с 2020 года. В обновлении исторического здания участвовали также архитекторы из Санкт-Петербурга. И вот знаменитая библиотека открыла свои двери для читателей.
Здание, построенное в конце XIX века, полностью обновили. Интересно, что во время ремонта обнаружили живописные панно 60-х годов XX века, которыми теперь могут любоваться посетители. Книжный фонд библиотеки формировался с 1965 года и сегодня в нем представлены более 200 тыс. книг. Среди них — 85 тыс. томов художественной литературы со всего мира.
После реконструкции в библиотеке обновили не только читальные залы и увеличили книжный фонд. Теперь здесь можно получать информацию в видео- и аудиоформатах.
Здание библиотеки имеет богатую историю. Оно было построено в конце XIX века предпринимателями из Коканда братьями Вадьяевыми. Вскоре после его постройки семья продала здание, где впоследствии расположились Ташкентская городская Дума и Общественное собрание, а жилая часть превратилась в детскую библиотеку.