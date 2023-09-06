https://uz.sputniknews.ru/20230906/tanzila-narbayeva-vstrecha-premer-ministr-belarus-38618512.html
Танзила Нарбаева встретилась с премьер-министром Беларуси — что обсудили
Танзила Нарбаева встретилась с премьер-министром Беларуси — что обсудили
В ходе встречи отмечалось, что отношения дружбы и многостороннего сотрудничества между странами вышли на новый уровень
2023-09-06T11:44+0500
2023-09-06T11:44+0500
2023-09-06T12:13+0500
узбекистан
беларусь
сенат республики узбекистан
танзила нарбаева
премьер-министр
роман головченко
сотрудничество
минск
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Танзила Нарбаева встретилась с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщает пресс-служба Сенат Олий Мажлиса.Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе продвижение перспективных проектов в различных отраслях экономики, укрепление межрегиональных связей и культурно-гуманитарного обмена. Говорили также о торгово-экономическом сотрудничестве. Так, в последние годы объем взаимной торговли увеличился в разы, превысив в 2022 году $500 млн. С начала текущего года он вырос еще на 37% ($346 млн). Подчеркнуто, что необходимо на законодательном уровне наладить совместную работу по доведению двустороннего товарооборота до $1 млрд.По итогам встречи решено рассмотреть вопрос о разработке и реализации совместного плана практических мер, направленного на активное вовлечение женщин в предпринимательство и инновационную деятельность, IT-сферу, сферу биотехнологии, обучение их современным профессиям.Напомним, в Минске проходит бизнес-форум с участием женщин Узбекистана и Беларуси. На нем присутствует парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
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узбекистан беларусь парламент председатель танзила нарбаева сенат олий мажлис премьер-министр роман головченко встреча сотрудничество экономика товарооборот
узбекистан беларусь парламент председатель танзила нарбаева сенат олий мажлис премьер-министр роман головченко встреча сотрудничество экономика товарооборот
Танзила Нарбаева встретилась с премьер-министром Беларуси — что обсудили
11:44 06.09.2023 (обновлено: 12:13 06.09.2023)
В ходе встречи отмечалось, что отношения дружбы и многостороннего сотрудничества между странами вышли на новый уровень благодаря налаживанию в последние годы диалога высокого уровня, основанного на взаимном доверии.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Танзила Нарбаева встретилась с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщает пресс-служба
Сенат Олий Мажлиса.
Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе продвижение перспективных проектов в различных отраслях экономики, укрепление межрегиональных связей и культурно-гуманитарного обмена.
"Представители двух стран принимают активное участие в организуемых в обеих странах днях культуры, различных концертах, фестивалях и конкурсах, спортивных мероприятиях. Отмечена необходимость продолжения практики проведения краткосрочных стажировок молодых ученых в научных организациях двух стран", — говорится в сообщении.
Говорили также о торгово-экономическом сотрудничестве. Так, в последние годы объем взаимной торговли увеличился в разы, превысив в 2022 году $500 млн. С начала текущего года он вырос еще на 37% ($346 млн). Подчеркнуто, что необходимо на законодательном уровне наладить совместную работу по доведению двустороннего товарооборота до $1 млрд.
По итогам встречи решено рассмотреть вопрос о разработке и реализации совместного плана практических мер, направленного на активное вовлечение женщин в предпринимательство и инновационную деятельность, IT-сферу, сферу биотехнологии, обучение их современным профессиям.
Напомним, в Минске проходит бизнес-форум с участием женщин Узбекистана и Беларуси. На нем присутствует парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.