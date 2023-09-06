https://uz.sputniknews.ru/20230906/uzbekistan-fermer-plan-sbor-xlopok-nagrada-mashina-38615258.html
В Узбекистане фермер выполнил план по сбору хлопка — его наградили
В Узбекистане фермер выполнил план по сбору хлопка — его наградили
Фермерское хозяйство "Ботош лочини" выполнило договорный план на 100%
2023-09-06T10:43+0500
2023-09-06T10:43+0500
2023-09-06T10:59+0500
узбекистан
фермер
награда
сурхандарьинская область
хлопок
сбор
автомобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/06/38611647_107:155:1273:811_1920x0_80_0_0_cd1ee1c987df0133a84c469069c6653e.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Сурхандарьинской области Узбекистана руководителю фермерского хозяйства "Ботош лочини", выполнившему план по сбору хлопка, подарили автомобиль “Cobalt”, сообщили в областной администрации. Таким образом, ООО "Денов Текстильный Кластер" отметило усилия главы фермерского хозяйства, расположенного в Алтынсайском районе, где собрали 187,4 тонны хлопка с 44,8 га, выполнив договорный план на 100 %. Также хоким области вручил бытовую технику и подарки опытным сборщикам, руководителям ряда фермерских хозяйств и механизаторам, отличившимся в ходе сбора хлопка.
узбекистан
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/06/38611647_215:101:1109:772_1920x0_80_0_0_ee1da4e3e4f68b3c4d8f2c87037262e4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан сурхандарьинская область фермерское хозяйство план сбор хлопка награда автомобиль cobalt
узбекистан сурхандарьинская область фермерское хозяйство план сбор хлопка награда автомобиль cobalt
В Узбекистане фермер выполнил план по сбору хлопка — его наградили
10:43 06.09.2023 (обновлено: 10:59 06.09.2023)
Фермерское хозяйство "Ботош лочини" выполнило договорный план на 100 %.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
В Сурхандарьинской области Узбекистана руководителю фермерского хозяйства "Ботош лочини", выполнившему план по сбору хлопка, подарили автомобиль “Cobalt”, сообщили в областной администрации
.
Таким образом, ООО "Денов Текстильный Кластер" отметило усилия главы фермерского хозяйства, расположенного в Алтынсайском районе, где собрали 187,4 тонны хлопка с 44,8 га, выполнив договорный план на 100 %.
"...руководителю хозяйства, который одним из первых выполнил договорной план, подарили автомобиль "Cobalt", — говорится в сообщении.
Также хоким области вручил бытовую технику и подарки опытным сборщикам, руководителям ряда фермерских хозяйств и механизаторам, отличившимся в ходе сбора хлопка.