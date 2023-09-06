https://uz.sputniknews.ru/20230906/uzbekistan-fermer-plan-sbor-xlopok-nagrada-mashina-38615258.html

В Узбекистане фермер выполнил план по сбору хлопка — его наградили

В Узбекистане фермер выполнил план по сбору хлопка — его наградили

Фермерское хозяйство "Ботош лочини" выполнило договорный план на 100%

2023-09-06T10:43+0500

2023-09-06T10:43+0500

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узбекистан

фермер

награда

сурхандарьинская область

хлопок

сбор

автомобиль

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Сурхандарьинской области Узбекистана руководителю фермерского хозяйства "Ботош лочини", выполнившему план по сбору хлопка, подарили автомобиль “Cobalt”, сообщили в областной администрации. Таким образом, ООО "Денов Текстильный Кластер" отметило усилия главы фермерского хозяйства, расположенного в Алтынсайском районе, где собрали 187,4 тонны хлопка с 44,8 га, выполнив договорный план на 100 %. Также хоким области вручил бытовую технику и подарки опытным сборщикам, руководителям ряда фермерских хозяйств и механизаторам, отличившимся в ходе сбора хлопка.

узбекистан

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узбекистан сурхандарьинская область фермерское хозяйство план сбор хлопка награда автомобиль cobalt