Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230906/uzbekistan-mesyats-blagoustroystva-38634393.html
Узбекистан за месяц очистили от 461,2 тысячи тонн мусора
Узбекистан за месяц очистили от 461,2 тысячи тонн мусора
В рамках "Месяца благоустройства" в республике также отремонтировали свыше 900 пунктов сбора мусора и оштрафовали нарушителей на более, чем 3 млрд сумов.
2023-09-06T16:21+0500
2023-09-06T16:50+0500
узбекистан
благоустройство
мусор
сбор мусора
отходы
уборка территорий
общество
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37001106_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_76f207f89cce80fefa29c0dec47924bc.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В преддверии 32-й годовщины независимости Узбекистана по всей республике прошел "Месяц благоустройства", сообщает пресс-служба Минэкологии.В этот период во всех регионах были организованы мероприятия по уборке территорий.В целом за месяц из регионов вывезли и разместили на полигонах 461,2 тыс. тонн бытовых отходов, отремонтировали 909 пунктов сбора мусора.Также в пресс-службе ведомства добавили, что в рамках "Месяца благоустройства" выявлено 4 039 нарушений в области обращения с отходами и наложены административные штрафы на сумму более 3 миллиардов сумов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37001106_346:0:2721:1781_1920x0_80_0_0_5b0b5217c9bd58edcaac2da5d22dab95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан благоустройство мусор сбор мусора отходы уборка территорий общество экология
узбекистан благоустройство мусор сбор мусора отходы уборка территорий общество экология

Узбекистан за месяц очистили от 461,2 тысячи тонн мусора

16:21 06.09.2023 (обновлено: 16:50 06.09.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановЧистый Ташкент
Чистый Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
Подписаться на
НовостиTelegram
В рамках "Месяца благоустройства" в республике также отремонтировали свыше 900 пунктов сбора мусора и оштрафовали нарушителей на более чем 3 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В преддверии 32-й годовщины независимости Узбекистана по всей республике прошел "Месяц благоустройства", сообщает пресс-служба Минэкологии.
В этот период во всех регионах были организованы мероприятия по уборке территорий.

"В частности, Хорезмскую область очистили от 32 тыс. 395 тонн твердых бытовых и других видов отходов. Кроме того, в Сурхандарьинской области на полигонах размещено 18,9 тыс. тонн отходов, в Наманганской — 29,8 тыс. тонн, в Андижанской — 24,5 тыс. тонн, в Ташкентской — 22,6 тыс. тонн, в Самаркандской — 63,2 тыс. тонн", — говорится в сообщении.

В целом за месяц из регионов вывезли и разместили на полигонах 461,2 тыс. тонн бытовых отходов, отремонтировали 909 пунктов сбора мусора.
Также в пресс-службе ведомства добавили, что в рамках "Месяца благоустройства" выявлено 4 039 нарушений в области обращения с отходами и наложены административные штрафы на сумму более 3 миллиардов сумов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0