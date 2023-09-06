Узбекистан за месяц очистили от 461,2 тысячи тонн мусора
16:21 06.09.2023 (обновлено: 16:50 06.09.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановЧистый Ташкент
© Sputnik / Актан Темирканов
В рамках "Месяца благоустройства" в республике также отремонтировали свыше 900 пунктов сбора мусора и оштрафовали нарушителей на более чем 3 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В преддверии 32-й годовщины независимости Узбекистана по всей республике прошел "Месяц благоустройства", сообщает пресс-служба Минэкологии.
В этот период во всех регионах были организованы мероприятия по уборке территорий.
"В частности, Хорезмскую область очистили от 32 тыс. 395 тонн твердых бытовых и других видов отходов. Кроме того, в Сурхандарьинской области на полигонах размещено 18,9 тыс. тонн отходов, в Наманганской — 29,8 тыс. тонн, в Андижанской — 24,5 тыс. тонн, в Ташкентской — 22,6 тыс. тонн, в Самаркандской — 63,2 тыс. тонн", — говорится в сообщении.
В целом за месяц из регионов вывезли и разместили на полигонах 461,2 тыс. тонн бытовых отходов, отремонтировали 909 пунктов сбора мусора.
Также в пресс-службе ведомства добавили, что в рамках "Месяца благоустройства" выявлено 4 039 нарушений в области обращения с отходами и наложены административные штрафы на сумму более 3 миллиардов сумов.