https://uz.sputniknews.ru/20230906/uzbekistan-mesyats-blagoustroystva-38634393.html

Узбекистан за месяц очистили от 461,2 тысячи тонн мусора

Узбекистан за месяц очистили от 461,2 тысячи тонн мусора

В рамках "Месяца благоустройства" в республике также отремонтировали свыше 900 пунктов сбора мусора и оштрафовали нарушителей на более, чем 3 млрд сумов.

2023-09-06T16:21+0500

2023-09-06T16:21+0500

2023-09-06T16:50+0500

узбекистан

благоустройство

мусор

сбор мусора

отходы

уборка территорий

общество

экология

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В преддверии 32-й годовщины независимости Узбекистана по всей республике прошел "Месяц благоустройства", сообщает пресс-служба Минэкологии.В этот период во всех регионах были организованы мероприятия по уборке территорий.В целом за месяц из регионов вывезли и разместили на полигонах 461,2 тыс. тонн бытовых отходов, отремонтировали 909 пунктов сбора мусора.Также в пресс-службе ведомства добавили, что в рамках "Месяца благоустройства" выявлено 4 039 нарушений в области обращения с отходами и наложены административные штрафы на сумму более 3 миллиардов сумов.

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