https://uz.sputniknews.ru/20230906/uzbekistantsy-sluchaynost-podjog-les-magadan-38626411.html

Узбекистанцы случайно устроили поджог леса в России — что им грозит

Узбекистанцы случайно устроили поджог леса в России — что им грозит

Двоих граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением значительного ущерба. Подсудимые полностью признали вину и частично его возместили.

2023-09-06T14:13+0500

2023-09-06T14:13+0500

2023-09-06T14:15+0500

узбекистан

граждане узбекистана

россия

лес

поджог

суд

приговор

общество

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Суд в Магадане признал двух граждан Узбекистана виновными в случайном поджоге леса, что привело к объявлению чрезвычайной ситуации в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.Также в нем уточнили, что мужчин суд признал виновными в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением значительного ущерба. Подсудимые полностью признали вину и частично его возместили.Приговор еще не вступил в законную силу.

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