https://uz.sputniknews.ru/20230906/uzbekistantsy-sluchaynost-podjog-les-magadan-38626411.html
Узбекистанцы случайно устроили поджог леса в России — что им грозит
Узбекистанцы случайно устроили поджог леса в России — что им грозит
Двоих граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением значительного ущерба. Подсудимые полностью признали вину и частично его возместили.
2023-09-06T14:13+0500
2023-09-06T14:13+0500
2023-09-06T14:15+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Суд в Магадане признал двух граждан Узбекистана виновными в случайном поджоге леса, что привело к объявлению чрезвычайной ситуации в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.Также в нем уточнили, что мужчин суд признал виновными в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением значительного ущерба. Подсудимые полностью признали вину и частично его возместили.Приговор еще не вступил в законную силу.
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узбекистан граждане узбекистана россия лес приговор общество поджог суд
Узбекистанцы случайно устроили поджог леса в России — что им грозит
14:13 06.09.2023 (обновлено: 14:15 06.09.2023)
Двоих граждан Узбекистана в Магадане признали виновными в уничтожении свыше 50 гектаров лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. Подсудимые полностью признали вину и частично возместили причиненный ущерб.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Суд в Магадане признал двух граждан Узбекистана виновными в случайном поджоге леса, что привело к объявлению чрезвычайной ситуации в городе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на прокуратуру региона.
"Прокуратурой Магадана поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан республики Узбекистан. В суде установлено, что в июне 2023 года в районе "Старая Веселая" иностранцы находились на даче, где развели костер. Под воздействием ветра огонь перекинулся на лесной массив, что стало причиной чрезвычайной ситуации. Общая площадь возгорания составила 60 гектаров, пожаром уничтожено свыше 50 гектаров лесных насаждений на сумму более 1,8 миллиона рублей", — рассказали в надзорном ведомстве.
Также в нем уточнили, что мужчин суд признал виновными в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением значительного ущерба. Подсудимые полностью признали вину и частично его возместили.
"За совершение преступления суд каждому назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Кроме того, суд взыскал с соучастников причиненный вред, а также расходы на пожаротушение, всего на общую сумму около 6 миллионов рублей", — сообщает прокуратура Магаданской области.
Приговор еще не вступил в законную силу.