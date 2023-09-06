https://uz.sputniknews.ru/20230906/v-minske-proshlo-vtoroe-zasedanie-uzbeksko-belorusskogo-delovogo-soveta-38628940.html
В Минске прошло второе заседание узбекско-белорусского делового совета
В Минске прошло второе заседание узбекско-белорусского делового совета
Заседание организовано Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Узбекистана в рамках первого Белорусско-узбекского женского форума, который в эти дни проходит в Минске и Минской области
2023-09-06T14:34+0500
2023-09-06T14:34+0500
2023-09-06T15:57+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Минске прошло второе заседание узбекско-белорусского делового совета, сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана. Как отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, торгово-экономические отношения между бизнесменами двух стран развиваются динамично. Однако, как подчеркнул заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Жамшед Ураков, имеющийся потенциал до конца раскрыт и призвал торгово-промышленные палаты двух стран продолжать расширять сотрудничество между деловыми кругами.В ходе заседания также состоялась презентация перспективных проектов торгово-экономического сотрудничества белорусских компаний с партнерами из Узбекистана.Кроме того, участникам рассказали о биржевых механизмах поддержки двусторонних торговых операций, предлагаемых Белорусской универсальной товарной биржей, а также об экспортных возможностях белорусских и узбекских предприятий.По итогам заседания состоялись В2В-переговоры бизнесменов двух стран, которые обсудили актуальные вопросы и предложения по развитию партнерства, реализацию конкретных кооперационных проектов в различных сферах.
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узбекистан беларусь заседание минск деловой совет белорусская торгово-промышленная палата торгово-промышленная палата жамшед ураков михаил мятликов
узбекистан беларусь заседание минск деловой совет белорусская торгово-промышленная палата торгово-промышленная палата жамшед ураков михаил мятликов
В Минске прошло второе заседание узбекско-белорусского делового совета
14:34 06.09.2023 (обновлено: 15:57 06.09.2023)
Заседание организовано Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Узбекистана в рамках первого женского форума обеих стран, который в эти дни проходит в Минске и Минской области.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
В Минске прошло второе заседание узбекско-белорусского делового совета, сообщает Торгово-промышленная палата
Узбекистана.
Как отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, торгово-экономические отношения между бизнесменами двух стран развиваются динамично.
Однако, как подчеркнул заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Жамшед Ураков, имеющийся потенциал до конца раскрыт и призвал торгово-промышленные палаты двух стран продолжать расширять сотрудничество между деловыми кругами.
В ходе заседания также состоялась презентация перспективных проектов торгово-экономического сотрудничества белорусских компаний с партнерами из Узбекистана.
Кроме того, участникам рассказали о биржевых механизмах поддержки двусторонних торговых операций, предлагаемых Белорусской универсальной товарной биржей, а также об экспортных возможностях белорусских и узбекских предприятий.
По итогам заседания состоялись В2В-переговоры бизнесменов двух стран, которые обсудили актуальные вопросы и предложения по развитию партнерства, реализацию конкретных кооперационных проектов в различных сферах.