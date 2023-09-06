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Вице-премьеры России и Узбекистана провели переговоры — что обсуждали
Вице-премьеры России и Узбекистана провели переговоры — что обсуждали
Зампредседателя правительства— министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев провели встречу по видеоконференцсвязи.
2023-09-06T19:32+0500
2023-09-06T19:32+0500
2023-09-06T20:33+0500
россия
узбекистан
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денис мантуров
жамшид ходжаев
переговоры
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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провёл встречу в формате видеоконференции с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, сообщает пресс-служба российского правительства.Стороны уделили особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической, промышленной сфере, в области сельского хозяйства, транспорта финансов, труда и занятости, сообщили в пресс-службе.Напомним, Денис Мантуров и Денис Ходжаев в ходе встречи в августе обсудили перспективные проекты в области лёгкой промышленности, фармацевтики, автомобильного и железнодорожного машиностроения.
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россия узбекистан заместитель председателя правительства россии министр промышленности торговли денис мантуров заместитель премьер-министра вице-премьер жамшид ходжаев переговоры видеоконференция сотрудничество
россия узбекистан заместитель председателя правительства россии министр промышленности торговли денис мантуров заместитель премьер-министра вице-премьер жамшид ходжаев переговоры видеоконференция сотрудничество
Вице-премьеры России и Узбекистана провели переговоры — что обсуждали
19:32 06.09.2023 (обновлено: 20:33 06.09.2023)
Зампредседателя правительства— министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев провели встречу по видеоконференцсвязи.
ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik.
Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провёл встречу в формате видеоконференции с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, сообщает
пресс-служба российского правительства.
"Встреча была посвящена обсуждению промежуточных результатов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в этом году, а также решению наиболее актуальных вопросов накануне заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств", - говорится в сообщении.
Стороны уделили особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической, промышленной сфере, в области сельского хозяйства, транспорта финансов, труда и занятости, сообщили в пресс-службе.
Напомним, Денис Мантуров и Денис Ходжаев в ходе встречи в августе обсудили перспективные проекты в области лёгкой промышленности, фармацевтики, автомобильного и железнодорожного машиностроения.