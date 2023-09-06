https://uz.sputniknews.ru/20230906/xodjaev-manturov-peregovory-38640949.html

Вице-премьеры России и Узбекистана провели переговоры — что обсуждали

Вице-премьеры России и Узбекистана провели переговоры — что обсуждали

Зампредседателя правительства— министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев провели встречу по видеоконференцсвязи.

2023-09-06T19:32+0500

2023-09-06T19:32+0500

2023-09-06T20:33+0500

россия

узбекистан

вице-премьер

денис мантуров

жамшид ходжаев

переговоры

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ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провёл встречу в формате видеоконференции с вице-премьером Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, сообщает пресс-служба российского правительства.Стороны уделили особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической, промышленной сфере, в области сельского хозяйства, транспорта финансов, труда и занятости, сообщили в пресс-службе.Напомним, Денис Мантуров и Денис Ходжаев в ходе встречи в августе обсудили перспективные проекты в области лёгкой промышленности, фармацевтики, автомобильного и железнодорожного машиностроения.

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