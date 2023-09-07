https://uz.sputniknews.ru/20230907/delovoy-forum-belarus-uzbekistan-podpisaniye-kontrakt-memorandum-38651879.html

Деловой форум в Беларуси: подписано контрактов на $92 млн

Деловой форум в Беларуси: подписано контрактов на $92 млн

Подписанные документы направлены на укрепление двустороннего сотрудничества в целом ряде направлений

2023-09-07T10:01+0500

2023-09-07T10:01+0500

2023-09-07T10:10+0500

узбекистан

беларусь

минск

форум

бизнес-форум

женщина-предприниматель

предприниматели

предпринимательство

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В рамках первого бизнес-форума деловых кругов и женщин-предпринимателей Узбекистана и Беларуси подписали 42 контракта и 17 меморандумов на $92 млн, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Кроме того, по итогам форума приняли итоговый документ (декларацию), отражающий основные направления сотрудничества. В рамках форума состоялось пленарное заседание на тему "Женщины в бизнесе – потенциал развития делового сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном". На открытии со вступительной речью выступили председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.Отмечалось, что расширение сотрудничества в сфере легкой промышленности, между производителями тканей, одежды, обуви, меховых и кожаных изделий, обмен передовыми технологиями, развитие связей в сфере IT, предпринимательства принесет равную пользу бизнесменам двух стран. На это направлена и совместная разработка цифровых продуктов в особенности для женщин, вовлечение их в цифровую экономику. Обмен опытом в повышении грамотности и навыков женщин в этой области также будет выгоден предпринимателям двух стран.Говорили и об укреплении сотрудничества в сфере медицины, развитии фармпромышленности, создании медицинских кластеров, реализации совместных проектов в сферах пищевой промышленности, химической продукции для автопрома, переработки сельхозпродукции и туризма.Напомним, делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой с официальным визитом находится в Беларуси. Накануне в Минске состоялся первый бизнес-форум деловых кругов и женщин-предпринимателей двух стран. В мероприятии приняли участие деловые круги и женщины-предприниматели, представляющие практически все отрасли экономики Узбекистана, в частности, промышленность, сельское хозяйство, пищевую, фармацевтическую, культурно-гуманитарную сферы, а также туризм и транспорт.

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