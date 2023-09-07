Деловой форум в Беларуси: подписано контрактов на $92 млн
10:01 07.09.2023 (обновлено: 10:10 07.09.2023)
© Сенат Олий Мажлиса республики УзбекистанНа бизнес-форуме в Минске узбекские и белорусские предприниматели подписали контракты на $92 млн
© Сенат Олий Мажлиса республики Узбекистан
Подписанные документы направлены на укрепление двустороннего сотрудничества в целом ряде направлений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-культурной, образовательной, гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В рамках первого бизнес-форума деловых кругов и женщин-предпринимателей Узбекистана и Беларуси подписали 42 контракта и 17 меморандумов на $92 млн, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Кроме того, по итогам форума приняли итоговый документ (декларацию), отражающий основные направления сотрудничества.
"В нем отражены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-культурной, образовательной, гуманитарной, туристической и других сферах, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении.
В рамках форума состоялось пленарное заседание на тему "Женщины в бизнесе – потенциал развития делового сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном". На открытии со вступительной речью выступили председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.
© Сенат Олий Мажлиса республики УзбекистанСо вступительной речью выступили председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси
Со вступительной речью выступили председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси
© Сенат Олий Мажлиса республики Узбекистан
Отмечалось, что расширение сотрудничества в сфере легкой промышленности, между производителями тканей, одежды, обуви, меховых и кожаных изделий, обмен передовыми технологиями, развитие связей в сфере IT, предпринимательства принесет равную пользу бизнесменам двух стран. На это направлена и совместная разработка цифровых продуктов в особенности для женщин, вовлечение их в цифровую экономику.
Обмен опытом в повышении грамотности и навыков женщин в этой области также будет выгоден предпринимателям двух стран.
Говорили и об укреплении сотрудничества в сфере медицины, развитии фармпромышленности, создании медицинских кластеров, реализации совместных проектов в сферах пищевой промышленности, химической продукции для автопрома, переработки сельхозпродукции и туризма.
Напомним, делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой с официальным визитом находится в Беларуси. Накануне в Минске состоялся первый бизнес-форум деловых кругов и женщин-предпринимателей двух стран.
В мероприятии приняли участие деловые круги и женщины-предприниматели, представляющие практически все отрасли экономики Узбекистана, в частности, промышленность, сельское хозяйство, пищевую, фармацевтическую, культурно-гуманитарную сферы, а также туризм и транспорт.