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Медведь, верблюд, журавль: скульптуры национальных животных стран G20
Медведь, верблюд, журавль: скульптуры национальных животных стран G20
В честь саммита "Большой двадцатки" в парке в Нью-Дели установили статуи животных - национальных символов стран-участниц саммита. Фигуры выполнены из переработанного железного лома.
2023-09-07T22:28+0500
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фото саммит g20 индия национальные символы стран южная корея россия германия франция бразилия мексика сша великобритания саудовская аравия южная африка китай сорока медведь беркут орел журавль бизон петух верблюд ягуар лев спрингбок павлин

Медведь, верблюд, журавль: скульптуры национальных животных стран G20

22:28 07.09.2023
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НовостиTelegram
В честь саммита "Большой двадцатки" в парке в Нью-Дели установили статуи животных - национальных символов стран-участниц саммита. Фигуры выполнены из переработанного железного лома.
© AFP 2023 / Arun Sankar

Восточная сорока — национальный символ Южной Кореи.

Восточная сорока — национальный символ Южной Кореи. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Восточная сорока — национальный символ Южной Кореи.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Бурый медведь — национальный символ России.

Бурый медведь — национальный символ России. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Бурый медведь — национальный символ России.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Беркут — национальный символ Мексики.

Беркут — национальный символ Мексики. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Беркут — национальный символ Мексики.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Орел — национальный символ Германии.

Орел — национальный символ Германии. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Орел — национальный символ Германии.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Венценосный журавль — национальный символ Китая.

Венценосный журавль — национальный символ Китая. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Венценосный журавль — национальный символ Китая.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Американский бизон — национальный символ США.

Американский бизон — национальный символ США. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Американский бизон — национальный символ США.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Петух — национальный символ Франции.

Петух — национальный символ Франции. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Петух — национальный символ Франции.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Одногорбый верблюд — национальный символ Саудовской Аравии.

Одногорбый верблюд — национальный символ Саудовской Аравии. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Одногорбый верблюд — национальный символ Саудовской Аравии.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Ягуар — национальный символ Бразилии.

Ягуар — национальный символ Бразилии. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Ягуар — национальный символ Бразилии.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Лев — национальный символ Великобритании.

Лев — национальный символ Великобритании. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Лев — национальный символ Великобритании.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Спрингбок — национальный символ Южной Африки.

Спрингбок — национальный символ Южной Африки. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Спрингбок — национальный символ Южной Африки.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Павлин — национальный символ Индии.

Павлин — национальный символ Индии. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Павлин — национальный символ Индии.

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