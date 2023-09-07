https://uz.sputniknews.ru/20230907/g-20-simvoly-indiya-foto-38664805.html
Медведь, верблюд, журавль: скульптуры национальных животных стран G20
Медведь, верблюд, журавль: скульптуры национальных животных стран G20
В честь саммита "Большой двадцатки" в парке в Нью-Дели установили статуи животных - национальных символов стран-участниц саммита. Фигуры выполнены из переработанного железного лома.
2023-09-07T22:28+0500
2023-09-07T22:28+0500
2023-09-07T22:28+0500
фото
в мире
индия
g-20
южная корея
россия
мексика
германия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38664984_0:377:2970:2048_1920x0_80_0_0_66349bd092c0cd6d6261788a69b26b40.jpg
индия
южная корея
россия
мексика
германия
франция
саудовская аравия
бразилия
великобритания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38664984_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_5d685cae93fe651a494528d7ce8b87d9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото саммит g20 индия национальные символы стран южная корея россия германия франция бразилия мексика сша великобритания саудовская аравия южная африка китай сорока медведь беркут орел журавль бизон петух верблюд ягуар лев спрингбок павлин
фото саммит g20 индия национальные символы стран южная корея россия германия франция бразилия мексика сша великобритания саудовская аравия южная африка китай сорока медведь беркут орел журавль бизон петух верблюд ягуар лев спрингбок павлин
Медведь, верблюд, журавль: скульптуры национальных животных стран G20
В честь саммита "Большой двадцатки" в парке в Нью-Дели установили статуи животных - национальных символов стран-участниц саммита. Фигуры выполнены из переработанного железного лома.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Восточная сорока — национальный символ Южной Кореи.
Восточная сорока — национальный символ Южной Кореи.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Бурый медведь — национальный символ России.
Бурый медведь — национальный символ России.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Беркут — национальный символ Мексики.
Беркут — национальный символ Мексики.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Орел — национальный символ Германии.
Орел — национальный символ Германии.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Венценосный журавль — национальный символ Китая.
Венценосный журавль — национальный символ Китая.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Американский бизон — национальный символ США.
Американский бизон — национальный символ США.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Петух — национальный символ Франции.
Петух — национальный символ Франции.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Одногорбый верблюд — национальный символ Саудовской Аравии.
Одногорбый верблюд — национальный символ Саудовской Аравии.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Ягуар — национальный символ Бразилии.
Ягуар — национальный символ Бразилии.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Лев — национальный символ Великобритании.
Лев — национальный символ Великобритании.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Спрингбок — национальный символ Южной Африки.
Спрингбок — национальный символ Южной Африки.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Павлин — национальный символ Индии.
Павлин — национальный символ Индии.