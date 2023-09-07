Медведь, верблюд, журавль: скульптуры национальных животных стран G20

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В честь саммита "Большой двадцатки" в парке в Нью-Дели установили статуи животных - национальных символов стран-участниц саммита. Фигуры выполнены из переработанного железного лома.