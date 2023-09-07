https://uz.sputniknews.ru/20230907/plany-zapada-sorvany-neojidannym-resheniem-rossii-38653914.html
Планы Запада сорваны решением России
Планы Запада сорваны решением России
По словам аналитиков, последствием станет то, что инфляция на Западе может дольше держаться на более высоком уровне
2023-09-07T13:00+0500
2023-09-07T13:00+0500
2023-09-07T13:10+0500
россия
саудовская аравия
нефть
баррель
инфляция
экспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сокращение объемов добычи Россией и Саудовской Аравией нефти вызвало рост цен. Это, по мнению аналитиков, может ударить по планам Запада побороть высокую инфляцию, пишет Business Insider, сообщает РИА Новости.Как отмечает издание, решение двух "энергетических гигантов" сократить объемы добычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки привело к росту стоимости фьючерсов на нефть марки Brent, превысившей отметку в $90 и тем самым достигнувшей максимума за последние десять месяцев. Последствием этого, по мнению аналитиков, станет то, что инфляция может дольше держаться на более высоком уровне.По его словам, влияние этих сокращений на инфляцию и экономическую политику на Западе трудно предсказать, однако рост цен на нефть "только повысит вероятность ужесточения налогово-бюджетной политики, особенно в Соединенных Штатах, с целью сдерживания инфляции".В свою очередь, директор по инвестициям в Zaye Capital Markets Наим Аслам считает, что решение Москвы и Эр-Рияда якобы доказывает, что "тревоги центробанков их не интересуют". По мнению эксперта, Саудовская Аравия стремится удержать высокие цены на нефть по причине того, что королевству необходимо вкладывать огромные средства в реализацию проекта по трансформации собственной экономики.Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти теперь будет пересматриваться ежемесячно, в зависимости от ситуации на мировом рынке.После этого цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября 2022 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия запад сша инфляция нефть добыча рост цен экономика экспорт
россия запад сша инфляция нефть добыча рост цен экономика экспорт
Планы Запада сорваны решением России
13:00 07.09.2023 (обновлено: 13:10 07.09.2023)
По словам аналитиков, последствием станет то, что инфляция на Западе может дольше держаться на более высоком уровне.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Сокращение объемов добычи Россией и Саудовской Аравией нефти вызвало рост цен. Это, по мнению аналитиков, может ударить по планам Запада побороть высокую инфляцию, пишет Business Insider
, сообщает РИА Новости
.
Как отмечает издание, решение двух "энергетических гигантов" сократить объемы добычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки привело к росту стоимости фьючерсов на нефть марки Brent
, превысившей отметку в $90 и тем самым достигнувшей максимума за последние десять месяцев.
Последствием этого, по мнению аналитиков, станет то, что инфляция может дольше держаться на более высоком уровне.
"Подобные шаги способствуют возникновению существенного дефицита на глобальном нефтяном рынке и могут привести лишь к росту цен на нефть по всем мире", — утверждает старший вице-президент аналитической компании Rystad Energy Хорхе Леон.
По его словам, влияние этих сокращений на инфляцию и экономическую политику на Западе трудно предсказать, однако рост цен на нефть "только повысит вероятность ужесточения налогово-бюджетной политики, особенно в Соединенных Штатах, с целью сдерживания инфляции".
В свою очередь, директор по инвестициям в Zaye Capital Markets Наим Аслам считает, что решение Москвы
и Эр-Рияда
якобы доказывает, что "тревоги центробанков их не интересуют". По мнению эксперта, Саудовская Аравия стремится удержать высокие цены на нефть по причине того, что королевству необходимо вкладывать огромные средства в реализацию проекта по трансформации собственной экономики.
Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак
заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти теперь будет пересматриваться ежемесячно, в зависимости от ситуации на мировом рынке.
После этого цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября 2022 года.