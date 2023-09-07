https://uz.sputniknews.ru/20230907/plany-zapada-sorvany-neojidannym-resheniem-rossii-38653914.html

Планы Запада сорваны решением России

Планы Запада сорваны решением России

По словам аналитиков, последствием станет то, что инфляция на Западе может дольше держаться на более высоком уровне

2023-09-07T13:00+0500

2023-09-07T13:00+0500

2023-09-07T13:10+0500

россия

саудовская аравия

нефть

баррель

инфляция

экспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сокращение объемов добычи Россией и Саудовской Аравией нефти вызвало рост цен. Это, по мнению аналитиков, может ударить по планам Запада побороть высокую инфляцию, пишет Business Insider, сообщает РИА Новости.Как отмечает издание, решение двух "энергетических гигантов" сократить объемы добычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки привело к росту стоимости фьючерсов на нефть марки Brent, превысившей отметку в $90 и тем самым достигнувшей максимума за последние десять месяцев. Последствием этого, по мнению аналитиков, станет то, что инфляция может дольше держаться на более высоком уровне.По его словам, влияние этих сокращений на инфляцию и экономическую политику на Западе трудно предсказать, однако рост цен на нефть "только повысит вероятность ужесточения налогово-бюджетной политики, особенно в Соединенных Штатах, с целью сдерживания инфляции".В свою очередь, директор по инвестициям в Zaye Capital Markets Наим Аслам считает, что решение Москвы и Эр-Рияда якобы доказывает, что "тревоги центробанков их не интересуют". По мнению эксперта, Саудовская Аравия стремится удержать высокие цены на нефть по причине того, что королевству необходимо вкладывать огромные средства в реализацию проекта по трансформации собственной экономики.Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти теперь будет пересматриваться ежемесячно, в зависимости от ситуации на мировом рынке.После этого цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября 2022 года.

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