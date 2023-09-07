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Тепло и сухо — погода в Ташкенте на 7 сентября
Тепло и сухо — погода в Ташкенте на 7 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.
2023-09-07T05:04+0500
2023-09-07T05:04+0500
2023-09-07T05:04+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода в ташкенте прогноз погоды узгидромет общество
узбекистан ташкент погода в ташкенте прогноз погоды узгидромет общество
Тепло и сухо — погода в Ташкенте на 7 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла.