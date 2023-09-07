https://uz.sputniknews.ru/20230907/pogoda-tashkent-7-sentyabr-2023-38624695.html

Тепло и сухо — погода в Ташкенте на 7 сентября

Тепло и сухо — погода в Ташкенте на 7 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.

2023-09-07T05:04+0500

2023-09-07T05:04+0500

2023-09-07T05:04+0500

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла.

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