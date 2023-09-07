https://uz.sputniknews.ru/20230907/pogoda-uzbekistan-8-sentyabr-2023-38659334.html

Зонты понадобятся в нескольких регионах — погода в Узбекистане на 8 сентября

Зонты понадобятся в нескольких регионах — погода в Узбекистане на 8 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.

2023-09-07T12:52+0500

2023-09-07T12:52+0500

2023-09-07T12:52+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

узгидромет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35404106_0:65:3414:1985_1920x0_80_0_0_6b6a4b805b99166d838006daf9ec1e94.jpg

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, а также в горных и предгорных районах местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с, может усилиться до 15-20 м/с в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях, местами с пыльным поземком.Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество