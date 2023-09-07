https://uz.sputniknews.ru/20230907/pogoda-uzbekistan-8-sentyabr-2023-38659334.html
Зонты понадобятся в нескольких регионах — погода в Узбекистане на 8 сентября
Зонты понадобятся в нескольких регионах — погода в Узбекистане на 8 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.
2023-09-07T12:52+0500
2023-09-07T12:52+0500
2023-09-07T12:52+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, а также в горных и предгорных районах местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с, может усилиться до 15-20 м/с в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях, местами с пыльным поземком.Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Зонты понадобятся в нескольких регионах — погода в Узбекистане на 8 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, а также в горных и предгорных районах местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с, может усилиться до 15-20 м/с в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях, местами с пыльным поземком.
Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 25-30 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — 30-35 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 27-32 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 32-37 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 19-24 градуса тепла.