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В Ташкенте прошла встреча с предпринимателями Кировской области — что обсудили
В Ташкенте прошла встреча с предпринимателями Кировской области — что обсудили
Во встрече приняли участие компании, работающие в строительной, сельскохозяйственной и других сферах
2023-09-07T09:16+0500
2023-09-07T09:16+0500
2023-09-07T09:29+0500
узбекистан
россия
кировская область
сотрудничество
предприниматели
предпринимательство
предприятия
встреча
регион
одежда
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Торгпредстве России в Узбекистане прошла рабочая встреча с делегацией Кировской области, посвященная вопросам продвижения продукции региональных производителей на рынок республики, сообщает Торгпредство. Участники встречи — шесть региональных предприятий.Узбекистан входит в число крупнейших торговых партнеров Кировской области, уточняют в Торгпредстве. Из Кировской области в Узбекистан, в основном экспортируют пиломатериалы, древесный уголь, продукцию из алюминия, металлов и пластмасс. В свою очередь, в республике активно закупают одежду, трикотажные полотна и хлопок.
узбекистан
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узбекистан россия кировская область сотрудничество регионы предприятия производство поставка строиматериалы мебель семена растениеводство корм животные промышленное оборудование альпинистское снаряжение хлопок
узбекистан россия кировская область сотрудничество регионы предприятия производство поставка строиматериалы мебель семена растениеводство корм животные промышленное оборудование альпинистское снаряжение хлопок
В Ташкенте прошла встреча с предпринимателями Кировской области — что обсудили
09:16 07.09.2023 (обновлено: 09:29 07.09.2023)
Во встрече приняли участие компании, работающие в строительной, сельскохозяйственной и других сферах.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
В Торгпредстве России в Узбекистане прошла рабочая встреча с делегацией Кировской области, посвященная вопросам продвижения продукции региональных производителей на рынок республики, сообщает Торгпредство
.
Участники встречи — шесть региональных предприятий.
"Участие во встрече приняли шесть региональных предприятий, осуществляющих производство и поставки строительных материалов, мебельной продукции, семян для сферы растениеводства и кормов для животных, промышленного оборудования для использования в агрессивных средах, а также альпинистского снаряжения", — говорится в сообщении.
Узбекистан входит в число крупнейших торговых партнеров Кировской области, уточняют в Торгпредстве.
Из Кировской области в Узбекистан, в основном экспортируют пиломатериалы, древесный уголь, продукцию из алюминия, металлов и пластмасс. В свою очередь, в республике активно закупают одежду, трикотажные полотна и хлопок.