https://uz.sputniknews.ru/20230907/predprinimateli-kirovskaya-oblast-sotrudnichestvo-uzbekistan-38650795.html

В Ташкенте прошла встреча с предпринимателями Кировской области — что обсудили

В Ташкенте прошла встреча с предпринимателями Кировской области — что обсудили

Во встрече приняли участие компании, работающие в строительной, сельскохозяйственной и других сферах

2023-09-07T09:16+0500

2023-09-07T09:16+0500

2023-09-07T09:29+0500

узбекистан

россия

кировская область

сотрудничество

предприниматели

предпринимательство

предприятия

встреча

регион

одежда

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Торгпредстве России в Узбекистане прошла рабочая встреча с делегацией Кировской области, посвященная вопросам продвижения продукции региональных производителей на рынок республики, сообщает Торгпредство. Участники встречи — шесть региональных предприятий.Узбекистан входит в число крупнейших торговых партнеров Кировской области, уточняют в Торгпредстве. Из Кировской области в Узбекистан, в основном экспортируют пиломатериалы, древесный уголь, продукцию из алюминия, металлов и пластмасс. В свою очередь, в республике активно закупают одежду, трикотажные полотна и хлопок.

узбекистан

россия

кировская область

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