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В России в 2024 году пройдут учения МЧС стран БРИКС
В России в 2024 году пройдут учения МЧС стран БРИКС
Учения пройдут в рамках салона "Комплекстная безопасность - 2024" в подмосковной Кубинке.
2023-09-07T19:42+0500
2023-09-07T19:42+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. МЧС России планирует провести в 2024 году учения со странами БРИКС. Об этом заявил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар во время мероприятия БРИКС в ЮАР, сообщает РИА Новости. Учения пройдут в рамках салона "Комплексная безопасность - 2024" в подмосковной Кубинке.Делегация МЧС России во главе с министром Александром Куренковым находится с государственным визитом в городе Дурбан в ЮАР.В пятницу здесь на полях БРИКС пройдет заседание рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС. БРИКС - межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки.
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россия мчс учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций брикс департамент образовательной и научно-технической деятельности александр бондар юар дурбан
россия мчс учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций брикс департамент образовательной и научно-технической деятельности александр бондар юар дурбан
В России в 2024 году пройдут учения МЧС стран БРИКС
19:42 07.09.2023 (обновлено: 20:42 07.09.2023)
Учения пройдут в рамках салона "Комплекстная безопасность - 2024" в подмосковной Кубинке.
ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik.
МЧС России планирует провести в 2024 году учения со странами БРИКС. Об этом заявил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар во время мероприятия БРИКС в ЮАР, сообщает РИА Новости
.
Учения пройдут в рамках салона "Комплексная безопасность - 2024" в подмосковной Кубинке.
"Председательство в БРИКС переходит к РФ в следующем году... Одним из ярчайших мероприятий, которое мы предлагаем посетить всем странам-участникам БРИКС и принять участие как в деловой, так и в активной тренировочной программе, - это участие в учениях на полях салона "Комплексная безопасность - 2024", который пройдет в конце мая-начале июня 2024 года в подмосковной Кубинке", - сообщил Бондар.
Делегация МЧС России во главе с министром Александром Куренковым находится с государственным визитом в городе Дурбан в ЮАР.
В пятницу здесь на полях БРИКС пройдет заседание рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС.
БРИКС - межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки.