https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiya-2024-ucheniya-mchs-briks-38676486.html

В России в 2024 году пройдут учения МЧС стран БРИКС

В России в 2024 году пройдут учения МЧС стран БРИКС

Учения пройдут в рамках салона "Комплекстная безопасность - 2024" в подмосковной Кубинке.

2023-09-07T19:42+0500

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россия

мчс

брикс

учения

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ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. МЧС России планирует провести в 2024 году учения со странами БРИКС. Об этом заявил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар во время мероприятия БРИКС в ЮАР, сообщает РИА Новости. Учения пройдут в рамках салона "Комплексная безопасность - 2024" в подмосковной Кубинке.Делегация МЧС России во главе с министром Александром Куренковым находится с государственным визитом в городе Дурбан в ЮАР.В пятницу здесь на полях БРИКС пройдет заседание рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС. БРИКС - межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки.

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