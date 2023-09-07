https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiya-ministr-sporta-uzbekistan-vizit-foto-38668126.html
Министр спорта РФ приехал в Узбекистан — фото
Министр спорта РФ приехал в Узбекистан — фото
Российская делегация планирует посетить фестиваль этноспорта в Хиве.
2023-09-07T15:53+0500
2023-09-07T15:53+0500
2023-09-07T16:49+0500
узбекистан
спорт
ургенч
хива
россия
визит
этнофестиваль
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российская делегация во главе с министром спорта Олегом Матыциным прибыла в Узбекистан, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта республики.В международном аэропорту Ургенча гостей встречал министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов. В ходе визита делегация Минспорта России проведет встречу с коллегами из Узбекистана, а также посетит Международный этноспортивный фестивальФестиваль пройдет в комплексе "Ичан-Кала" в Хиве 7-10 сентября. Министры спорта двух стран регулярно проводят встречи. Ранее Олег Матыцин и Адхам Икромов встречались в декабре 2022 года. Тогда они договорились о развитии сотрудничества Узбекистана и России в сфере спорта, проведении спортивных игр в рамках ШОС.
узбекистан
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узбекистан россия министр спорта олег матицын адхам икрамов фестиваль этноспорта хива
узбекистан россия министр спорта олег матицын адхам икрамов фестиваль этноспорта хива
Министр спорта РФ приехал в Узбекистан — фото
15:53 07.09.2023 (обновлено: 16:49 07.09.2023)
Российская делегация планирует посетить фестиваль этноспорта в Хиве.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik
. Российская делегация во главе с министром спорта Олегом Матыциным прибыла в Узбекистан, сообщает
пресс-служба министерства молодежной политики и спорта республики.
В международном аэропорту Ургенча гостей встречал министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов.
В ходе визита делегация Минспорта России проведет встречу с коллегами из Узбекистана, а также посетит Международный этноспортивный фестиваль
Фестиваль пройдет в комплексе "Ичан-Кала" в Хиве 7-10 сентября.
Министры спорта двух стран регулярно проводят встречи. Ранее Олег Матыцин и Адхам Икромов встречались в декабре 2022 года. Тогда они договорились о развитии сотрудничества Узбекистана и России в сфере спорта, проведении спортивных игр в рамках ШОС.