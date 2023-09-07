https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiya-ministr-sporta-uzbekistan-vizit-foto-38668126.html

Министр спорта РФ приехал в Узбекистан — фото

Министр спорта РФ приехал в Узбекистан — фото

Российская делегация планирует посетить фестиваль этноспорта в Хиве.

2023-09-07T15:53+0500

2023-09-07T15:53+0500

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узбекистан

спорт

ургенч

хива

россия

визит

этнофестиваль

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российская делегация во главе с министром спорта Олегом Матыциным прибыла в Узбекистан, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта республики.В международном аэропорту Ургенча гостей встречал министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов. В ходе визита делегация Минспорта России проведет встречу с коллегами из Узбекистана, а также посетит Международный этноспортивный фестивальФестиваль пройдет в комплексе "Ичан-Кала" в Хиве 7-10 сентября. Министры спорта двух стран регулярно проводят встречи. Ранее Олег Матыцин и Адхам Икромов встречались в декабре 2022 года. Тогда они договорились о развитии сотрудничества Узбекистана и России в сфере спорта, проведении спортивных игр в рамках ШОС.

узбекистан

ургенч

хива

россия

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