https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiya-spetsialisty-kursy-uchitelya-uzbekistan-38653290.html

Российские специалисты помогут учителям Узбекистана повысить квалификацию

Российские специалисты помогут учителям Узбекистана повысить квалификацию

Принять участие в переподготовке могут учителя физики, математики, биологии и химии, преподающие на русском языке.

2023-09-07T10:42+0500

2023-09-07T10:42+0500

2023-09-07T11:09+0500

узбекистан

россия

образование

россотрудничество

учителя

повышение квалификации

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Международный институт охраны труда (Россия) при поддержке Россотрудничества проведет курсы повышения квалификации для учителей школ Узбекистана. Занятия пройдут на базе Ташкентской медицинской академии с 9 по 13 октября, сообщает Россотрудничество. Слушателей ознакомят с современными педагогическими технологиями, особенностями преподавания общеобразовательных дисциплин в полилингвальных классах (где обучают нескольким языкам одновременно), а также практическим использованием на уроках цифровых инструментов.Отмечается, что программа бесплатная и все участники получат удостоверения о повышении квалификации.Ранее Sputnik сообщал о поездке библиотекарей из Узбекистана в Москву в рамках международного проекта.

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