https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiya-spetsialisty-kursy-uchitelya-uzbekistan-38653290.html
Российские специалисты помогут учителям Узбекистана повысить квалификацию
Российские специалисты помогут учителям Узбекистана повысить квалификацию
Принять участие в переподготовке могут учителя физики, математики, биологии и химии, преподающие на русском языке.
2023-09-07T10:42+0500
2023-09-07T10:42+0500
2023-09-07T11:09+0500
узбекистан
россия
образование
россотрудничество
учителя
повышение квалификации
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Международный институт охраны труда (Россия) при поддержке Россотрудничества проведет курсы повышения квалификации для учителей школ Узбекистана. Занятия пройдут на базе Ташкентской медицинской академии с 9 по 13 октября, сообщает Россотрудничество. Слушателей ознакомят с современными педагогическими технологиями, особенностями преподавания общеобразовательных дисциплин в полилингвальных классах (где обучают нескольким языкам одновременно), а также практическим использованием на уроках цифровых инструментов.Отмечается, что программа бесплатная и все участники получат удостоверения о повышении квалификации.Ранее Sputnik сообщал о поездке библиотекарей из Узбекистана в Москву в рамках международного проекта.
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россия узбекистан образование россотрудничество учителя повышение квалификации
россия узбекистан образование россотрудничество учителя повышение квалификации
Российские специалисты помогут учителям Узбекистана повысить квалификацию
10:42 07.09.2023 (обновлено: 11:09 07.09.2023)
Принять участие в переподготовке могут учителя физики, математики, биологии и химии, преподающие на русском языке.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Международный институт охраны труда (Россия) при поддержке Россотрудничества проведет курсы повышения квалификации для учителей школ Узбекистана. Занятия пройдут на базе Ташкентской медицинской академии с 9 по 13 октября, сообщает
Россотрудничество.
"Принять участие в переподготовке могут учителя физики, математики, биологии и химии, преподающие на русском языке", — говорится в сообщении.
Слушателей ознакомят с современными педагогическими технологиями, особенностями преподавания общеобразовательных дисциплин в полилингвальных классах (где обучают нескольким языкам одновременно), а также практическим использованием на уроках цифровых инструментов.
Отмечается, что программа бесплатная и все участники получат удостоверения о повышении квалификации.
Ранее Sputnik
сообщал о поездке библиотекарей из Узбекистана в Москву в рамках международного проекта.