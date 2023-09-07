https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiyya-aviakompaniya-pobeda-polet-uzbekistan-38668406.html
Российская "Победа" будет выполнять полеты в Узбекистан по новым маршрутам
Российская "Победа" будет выполнять полеты в Узбекистан по новым маршрутам
Авиакомпания будет выполнять регулярные полеты в Узбекистан по двум новым маршрутам
2023-09-07T16:07+0500
2023-09-07T16:07+0500
2023-09-07T16:20+0500
узбекистан
россия
авиакомпания "победа"
маршрут
самарканд
екатеринбург
новосибирск
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российская авиакомпания "Победа" получила разрешение на выполнение регулярных полетов в Узбекистан по новым маршрутам, сообщает Агентство гражданской авиации.Полеты будут выполнять по двум маршрутам: Ранее мы сообщали, что национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways с 7 сентября начал регулярные полеты в Заамин (Джизакская область).Рейсы HY1001/1002 будут выполнять ежедневно по следующим маршрутам:
узбекистан
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самарканд
екатеринбург
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узбекистан россия российская авиакомпания победа разрешение новый маршрут полет самарканд екатеринбург новосибирск
узбекистан россия российская авиакомпания победа разрешение новый маршрут полет самарканд екатеринбург новосибирск
Российская "Победа" будет выполнять полеты в Узбекистан по новым маршрутам
16:07 07.09.2023 (обновлено: 16:20 07.09.2023)
Авиакомпания будет выполнять регулярные полеты в Узбекистан по двум новым маршрутам.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Российская авиакомпания "Победа" получила разрешение на выполнение регулярных полетов в Узбекистан по новым маршрутам, сообщает Агентство гражданской авиации
.
Полеты будут выполнять по двум маршрутам:
Екатеринбург — Самарканд — Екатеринбург,
Новосибирск — Самарканд — Новосибирск.
Ранее мы сообщали, что национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways с 7 сентября начал регулярные полеты
в Заамин (Джизакская область).
Рейсы HY1001/1002 будут выполнять ежедневно по следующим маршрутам:
Ташкент – Заамин – Самарканд,
Самарканд – Заамин – Ташкент.