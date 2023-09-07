https://uz.sputniknews.ru/20230907/rossiyya-aviakompaniya-pobeda-polet-uzbekistan-38668406.html

Российская "Победа" будет выполнять полеты в Узбекистан по новым маршрутам

Российская "Победа" будет выполнять полеты в Узбекистан по новым маршрутам

Авиакомпания будет выполнять регулярные полеты в Узбекистан по двум новым маршрутам

2023-09-07T16:07+0500

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узбекистан

россия

авиакомпания "победа"

маршрут

самарканд

екатеринбург

новосибирск

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российская авиакомпания "Победа" получила разрешение на выполнение регулярных полетов в Узбекистан по новым маршрутам, сообщает Агентство гражданской авиации.Полеты будут выполнять по двум маршрутам: Ранее мы сообщали, что национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways с 7 сентября начал регулярные полеты в Заамин (Джизакская область).Рейсы HY1001/1002 будут выполнять ежедневно по следующим маршрутам:

узбекистан

россия

самарканд

екатеринбург

новосибирск

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