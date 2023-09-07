https://uz.sputniknews.ru/20230907/samarkand-maxallya-status-turisticheskaya-derevnya-38652836.html

Знаменитая своим садом Амира Тимура махалля в Самарканде получила новый статус

Знаменитая своим садом Амира Тимура махалля в Самарканде получила новый статус

В Самарканде появилась первая туристическая деревня "Боги Баланд" с 15 зонами отдыха.

2023-09-07T10:34+0500

2023-09-07T10:34+0500

2023-09-07T10:44+0500

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Махалле "Боги Баланд" в Самарканде присвоили статус "туристической деревни", сообщает министерство культуры и туризма. Новый туристический район послужит дальнейшему увеличению количества местных и иностранных туристов.На территории туристической деревни находятся 15 зон отдыха. Для туристов здесь установлены указатели, стеллажи и карта парка. Всю необходимую информацию они могут получить в открывшемся информационном центре. Также для гостей организуют ярмарки ремесленных изделий и плодоовощной продукции.Для справки: "Боги Баланд" в Самарканде — один из знаменитых сохранившихся садов, созданных Амиром Тимуром. В настоящее время на площади 40 гектаров здесь растут более 10 000 деревьев желтого и черного инжира. Плоды экологически чистые, поскольку при их выращивании не используют химикаты.Это не единственная туристическая деревня в Узбекистане. В марте текущего года в Навоийской области организовали туристическую деревню "Сентоб".

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