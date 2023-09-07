https://uz.sputniknews.ru/20230907/samarkand-maxallya-status-turisticheskaya-derevnya-38652836.html
Знаменитая своим садом Амира Тимура махалля в Самарканде получила новый статус
Знаменитая своим садом Амира Тимура махалля в Самарканде получила новый статус
В Самарканде появилась первая туристическая деревня "Боги Баланд" с 15 зонами отдыха.
2023-09-07T10:34+0500
2023-09-07T10:34+0500
2023-09-07T10:44+0500
узбекистан
самарканд
туризм
махалля
статус
амир темур
сады
общество
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Махалле "Боги Баланд" в Самарканде присвоили статус "туристической деревни", сообщает министерство культуры и туризма. Новый туристический район послужит дальнейшему увеличению количества местных и иностранных туристов.На территории туристической деревни находятся 15 зон отдыха. Для туристов здесь установлены указатели, стеллажи и карта парка. Всю необходимую информацию они могут получить в открывшемся информационном центре. Также для гостей организуют ярмарки ремесленных изделий и плодоовощной продукции.Для справки: "Боги Баланд" в Самарканде — один из знаменитых сохранившихся садов, созданных Амиром Тимуром. В настоящее время на площади 40 гектаров здесь растут более 10 000 деревьев желтого и черного инжира. Плоды экологически чистые, поскольку при их выращивании не используют химикаты.Это не единственная туристическая деревня в Узбекистане. В марте текущего года в Навоийской области организовали туристическую деревню "Сентоб".
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узбекистан самарканд туризм махалля статус амир темур сады общество
узбекистан самарканд туризм махалля статус амир темур сады общество
Знаменитая своим садом Амира Тимура махалля в Самарканде получила новый статус
10:34 07.09.2023 (обновлено: 10:44 07.09.2023)
В Самарканде появилась первая туристическая деревня "Боги Баланд" с 15 зонами отдыха.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Махалле "Боги Баланд" в Самарканде присвоили статус "туристической деревни", сообщает
министерство культуры и туризма.
Новый туристический район послужит дальнейшему увеличению количества местных и иностранных туристов.
"Благодаря созданию "туристической махалли" экологическая среда Самаркандской области будет еще больше улучшена…Это еще и новая зона отдыха для местных жителей. Важно отметить, что были созданы дополнительные рабочие места", — сказал председатель Комитета по туризму Умид Шодиев.
На территории туристической деревни находятся 15 зон отдыха. Для туристов здесь установлены указатели, стеллажи и карта парка. Всю необходимую информацию они могут получить в открывшемся информационном центре. Также для гостей организуют ярмарки ремесленных изделий и плодоовощной продукции.
Для справки: "Боги Баланд" в Самарканде — один из знаменитых сохранившихся садов, созданных Амиром Тимуром. В настоящее время на площади 40 гектаров здесь растут более 10 000 деревьев желтого и черного инжира. Плоды экологически чистые, поскольку при их выращивании не используют химикаты.
Это не единственная туристическая деревня в Узбекистане. В марте текущего года в Навоийской области организовали туристическую деревню "Сентоб".