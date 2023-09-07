В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8,5 тонн наркотиков
© Пресс-служба Таможенного комитета РУзВ Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков
© Пресс-служба Таможенного комитета РУз
Среди 25 тонн груза, обозначенного в документах как кондитерский мак, находилось 8,5 тонн маковой соломки, которая считается наркотическим средством. Это крупнейшая партия наркотиков за последние 30 лет.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента пресекли ввоз 8,5 тонн наркотиков, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.
1 000 мешков кондитерского мака общим весом 25 тонн подвергли таможенному досмотру в установленном порядке.
© Пресс-служба Таможенного комитета РУзВ Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков
В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков
© Пресс-служба Таможенного комитета РУз
© Пресс-служба Таможенного комитета РУзВ Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков
В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков
© Пресс-служба Таможенного комитета РУз
"Однако, в ходе таможенного досмотра выяснилось, что в мешках среди 25 тонн семян, которые в документах были заявлены как мак пищевой кондитерский, от таможенного контроля была сокрыта маковая солома весом 8,5 тонны, содержащая наркотически активные алкалоиды опия", — говорится в сообщении.
Согласно Постановлению Кабмина, маковая солома высушенная является наркотическим средством, оборот которого в Узбекистане запрещен.
По этому факту таможенными органами возбуждено уголовное дело.
Также в Таможенном комитете добавили, что это крупнейшая партия наркотиков за последние 30 лет.