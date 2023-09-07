https://uz.sputniknews.ru/20230907/tashkent-aeroport-kontrabanda-narkotiki-38672942.html

В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8,5 тонн наркотиков

В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8,5 тонн наркотиков

Среди 25 тонн груза, обозначенного в документах, как кондитерский мак находилось 8,5 тонн маковой соломки, которая считается наркотиком. Это крупнейшая партия наркотиков за последние 30 лет.

2023-09-07T18:11+0500

2023-09-07T18:11+0500

2023-09-07T18:11+0500

узбекистан

таможенный досмотр

государственный таможенный комитет узбекистана

аэропорт

ташкент

наркотики

борьба с незаконным оборотом наркотиков

преступность

общество

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента пресекли ввоз 8,5 тонн наркотиков, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.1 000 мешков кондитерского мака общим весом 25 тонн подвергли таможенному досмотру в установленном порядке.Согласно Постановлению Кабмина, маковая солома высушенная является наркотическим средством, оборот которого в Узбекистане запрещен.По этому факту таможенными органами возбуждено уголовное дело.Также в Таможенном комитете добавили, что это крупнейшая партия наркотиков за последние 30 лет.

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