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https://uz.sputniknews.ru/20230907/tashkent-aeroport-kontrabanda-narkotiki-38672942.html
В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8,5 тонн наркотиков
В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8,5 тонн наркотиков
Среди 25 тонн груза, обозначенного в документах, как кондитерский мак находилось 8,5 тонн маковой соломки, которая считается наркотиком. Это крупнейшая партия наркотиков за последние 30 лет.
2023-09-07T18:11+0500
2023-09-07T18:11+0500
узбекистан
таможенный досмотр
государственный таможенный комитет узбекистана
аэропорт
ташкент
наркотики
борьба с незаконным оборотом наркотиков
преступность
общество
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента пресекли ввоз 8,5 тонн наркотиков, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.1 000 мешков кондитерского мака общим весом 25 тонн подвергли таможенному досмотру в установленном порядке.Согласно Постановлению Кабмина, маковая солома высушенная является наркотическим средством, оборот которого в Узбекистане запрещен.По этому факту таможенными органами возбуждено уголовное дело.Также в Таможенном комитете добавили, что это крупнейшая партия наркотиков за последние 30 лет.
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узбекистан таможенный досмотр государственный таможенный комитет аэропорт ташкент борьба с незаконным оборотом наркотиков преступность общество
узбекистан таможенный досмотр государственный таможенный комитет аэропорт ташкент борьба с незаконным оборотом наркотиков преступность общество

В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8,5 тонн наркотиков

18:11 07.09.2023
© Пресс-служба Таможенного комитета РУзВ Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков
В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2023
© Пресс-служба Таможенного комитета РУз
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Среди 25 тонн груза, обозначенного в документах как кондитерский мак, находилось 8,5 тонн маковой соломки, которая считается наркотическим средством. Это крупнейшая партия наркотиков за последние 30 лет.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента пресекли ввоз 8,5 тонн наркотиков, сообщает пресс-служба Таможенного комитета.
1 000 мешков кондитерского мака общим весом 25 тонн подвергли таможенному досмотру в установленном порядке.
© Пресс-служба Таможенного комитета РУзВ Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков
В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2023
В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков
© Пресс-служба Таможенного комитета РУз
© Пресс-служба Таможенного комитета РУзВ Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков
В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2023
В Ташкентском аэропорту пресекли ввоз 8, 5 тонн наркотиков
© Пресс-служба Таможенного комитета РУз

"Однако, в ходе таможенного досмотра выяснилось, что в мешках среди 25 тонн семян, которые в документах были заявлены как мак пищевой кондитерский, от таможенного контроля была сокрыта маковая солома весом 8,5 тонны, содержащая наркотически активные алкалоиды опия", — говорится в сообщении.

Согласно Постановлению Кабмина, маковая солома высушенная является наркотическим средством, оборот которого в Узбекистане запрещен.
По этому факту таможенными органами возбуждено уголовное дело.
Также в Таможенном комитете добавили, что это крупнейшая партия наркотиков за последние 30 лет.
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