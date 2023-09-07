https://uz.sputniknews.ru/20230907/tashkent-svet-otklyucheniye-7-sentyabr-2023-38656017.html

Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса

Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса

7 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-09-07T11:32+0500

2023-09-07T11:32+0500

2023-09-07T12:39+0500

узбекистан

ташкент

свет

отключение света

график отключения электричества

электричество

общество

мирабадский район

мирзо-улугбекский район

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сегодня в Мирабадском и Мирзо-Улугбекском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону. В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

узбекистан

ташкент

мирабадский район

мирзо-улугбекский район

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