https://uz.sputniknews.ru/20230907/tashkent-svet-otklyucheniye-7-sentyabr-2023-38656017.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
7 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-07T11:32+0500
2023-09-07T11:32+0500
2023-09-07T12:39+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
график отключения электричества
электричество
общество
мирабадский район
мирзо-улугбекский район
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сегодня в Мирабадском и Мирзо-Улугбекском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону. В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент отключение света график отключения электричества электричество общество мирабадский район мирзо-улугбекский район
узбекистан ташкент отключение света график отключения электричества электричество общество мирабадский район мирзо-улугбекский район
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
11:32 07.09.2023 (обновлено: 12:39 07.09.2023)
7 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik.
Сегодня в Мирабадском и Мирзо-Улугбекском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Мирабадский район: с 10.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли "Афросиёб";
Мирзо-Улугбекский район: с 10.00 до 16.00 — на некоторых улицах махаллей “Ижодкор”, "Иктидор" и "Чингелди", "Алишеробод", "Геофизика", "Темурийлар" и "Сарбон".
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.