https://uz.sputniknews.ru/20230907/uzbekistan-eaes-tovarooborot-glazev-38664432.html

Узбекистан лидирует по объему товарооборота с ЕАЭС в СНГ — Глазьев

Узбекистан лидирует по объему товарооборота с ЕАЭС в СНГ — Глазьев

Такое заявление министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК сделал на заседании в Самарканде.

2023-09-07T15:13+0500

2023-09-07T15:13+0500

2023-09-07T16:53+0500

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекистан является лидером по объему товарооборота с Евразийским экономическим союзом среди стран СНГ.Такое заявление сделал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев на заседании совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и правительством Узбекистана в Самарканде, сообщает пресс-служба ЕЭК.В заседании, проходившем под председательством Сергея Глазьева и замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддина Абидова, приняли участие представители ЕЭК, госорганов и деловых кругов Узбекистана и государств Союза.По его словам, с момента образования ЕАЭС товарооборот с Узбекистаном вырос в три раза, и на эту страну приходится почти половина всего объема внешней торговли регионального объединения со странами СНГ.Только за 2021 год товарооборот Союза с Узбекистаном вырос почти на треть от показателя предыдущего года и достиг $11,2 млрд.Участники заседания также обсудили сближение технических регламентов до 2025 года, создание общих онлайн-систем в сферах таможенного, санитарного и ветеринарного надзора, развития международного транспортного коридора "Север — Юг", реализации проектов Союза по "Евразийскому агроэкспрессу" и цифровизации железнодорожных грузоперевозок, и другие вопросы.Замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана также дал положительную оценку взаимодействию Узбекистана и ЕЭК. Узбекистан заинтересован в максимальном использовании статуса государства-наблюдателя при Совете и готов участвовать в ряде проектов, сказал он. Абидов поддержал идею создания альтернативных логистических маршрутов с государствами ЕАЭС, а также отметил большой потенциал союзного проекта "Евразийский агроэкспресс".Следующее заседание совместной рабочей группы запланировано на второй или третий квартал 2024 года в одном из городов государств ЕАЭС.Напомним, с декабря 2020 года Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС. В апреле 2021 года страна подписала Меморандум о взаимодействии с Союзом и утвердила план совместных мероприятий с ЕЭК на 2021-2023 годы. В соответствии с документом и была создана совместная рабочая группа.

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