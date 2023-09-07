https://uz.sputniknews.ru/20230907/uzbekistan-eaes-tovarooborot-glazev-38664432.html
Узбекистан лидирует по объему товарооборота с ЕАЭС в СНГ — Глазьев
Узбекистан лидирует по объему товарооборота с ЕАЭС в СНГ — Глазьев
Такое заявление министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК сделал на заседании в Самарканде.
2023-09-07T15:13+0500
2023-09-07T15:13+0500
2023-09-07T16:53+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекистан является лидером по объему товарооборота с Евразийским экономическим союзом среди стран СНГ.Такое заявление сделал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев на заседании совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и правительством Узбекистана в Самарканде, сообщает пресс-служба ЕЭК.В заседании, проходившем под председательством Сергея Глазьева и замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддина Абидова, приняли участие представители ЕЭК, госорганов и деловых кругов Узбекистана и государств Союза.По его словам, с момента образования ЕАЭС товарооборот с Узбекистаном вырос в три раза, и на эту страну приходится почти половина всего объема внешней торговли регионального объединения со странами СНГ.Только за 2021 год товарооборот Союза с Узбекистаном вырос почти на треть от показателя предыдущего года и достиг $11,2 млрд.Участники заседания также обсудили сближение технических регламентов до 2025 года, создание общих онлайн-систем в сферах таможенного, санитарного и ветеринарного надзора, развития международного транспортного коридора "Север — Юг", реализации проектов Союза по "Евразийскому агроэкспрессу" и цифровизации железнодорожных грузоперевозок, и другие вопросы.Замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана также дал положительную оценку взаимодействию Узбекистана и ЕЭК. Узбекистан заинтересован в максимальном использовании статуса государства-наблюдателя при Совете и готов участвовать в ряде проектов, сказал он. Абидов поддержал идею создания альтернативных логистических маршрутов с государствами ЕАЭС, а также отметил большой потенциал союзного проекта "Евразийский агроэкспресс".Следующее заседание совместной рабочей группы запланировано на второй или третий квартал 2024 года в одном из городов государств ЕАЭС.Напомним, с декабря 2020 года Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС. В апреле 2021 года страна подписала Меморандум о взаимодействии с Союзом и утвердила план совместных мероприятий с ЕЭК на 2021-2023 годы. В соответствии с документом и была создана совместная рабочая группа.
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узбекистан еаэс евразийский экономический союз еэк евразийская экономическая комиссия товарооборот совместная рабочая группа самарканд заседание сергей глазьев
узбекистан еаэс евразийский экономический союз еэк евразийская экономическая комиссия товарооборот совместная рабочая группа самарканд заседание сергей глазьев
Узбекистан лидирует по объему товарооборота с ЕАЭС в СНГ — Глазьев
15:13 07.09.2023 (обновлено: 16:53 07.09.2023)
Такое заявление министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК сделал на заседании в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекистан является лидером по объему товарооборота с Евразийским экономическим союзом среди стран СНГ.
Такое заявление сделал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев на заседании совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и правительством Узбекистана в Самарканде, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В заседании, проходившем под председательством Сергея Глазьева и замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддина Абидова, приняли участие представители ЕЭК, госорганов и деловых кругов Узбекистана и государств Союза.
"Тесное взаимодействие ЕЭК и Узбекистана приводит к практическим результатам, связанным с ростом объемов торгово-экономического сотрудничества. Именно эту цель мы преследовали, когда начинали нашу работу", — отметил Сергей Глазьев.
По его словам, с момента образования ЕАЭС товарооборот с Узбекистаном вырос в три раза, и на эту страну приходится почти половина всего объема внешней торговли регионального объединения со странами СНГ.
Только за 2021 год товарооборот Союза с Узбекистаном вырос почти на треть от показателя предыдущего года и достиг $11,2 млрд.
Участники заседания также обсудили сближение технических регламентов до 2025 года, создание общих онлайн-систем в сферах таможенного, санитарного и ветеринарного надзора, развития международного транспортного коридора "Север — Юг", реализации проектов Союза по "Евразийскому агроэкспрессу" и цифровизации железнодорожных грузоперевозок, и другие вопросы.
Замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана также дал положительную оценку взаимодействию Узбекистана и ЕЭК. Узбекистан заинтересован в максимальном использовании статуса государства-наблюдателя при Совете и готов участвовать в ряде проектов, сказал он.
"Отрадно, что развивается новый трек между Республикой Узбекистан и ЕАЭС. Имею в виду взаимодействие деловых кругов. Общение по линии предпринимателей является основой для продвижения торгово-экономического сотрудничества", — заявил Бадриддин Абидов.
Абидов поддержал идею создания альтернативных логистических маршрутов с государствами ЕАЭС, а также отметил большой потенциал союзного проекта "Евразийский агроэкспресс".
Следующее заседание совместной рабочей группы запланировано на второй или третий квартал 2024 года в одном из городов государств ЕАЭС.
Напомним, с декабря 2020 года Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС. В апреле 2021 года страна подписала Меморандум о взаимодействии с Союзом и утвердила план совместных мероприятий с ЕЭК на 2021-2023 годы. В соответствии с документом и была создана совместная рабочая группа.