https://uz.sputniknews.ru/20230907/v-samarkande-vyrosla-stoimost-proezda-v-obschestvennom-transporte-38677142.html
В Самарканде выросла стоимость проезда в общественном транспорте
В Самарканде выросла стоимость проезда в общественном транспорте
В городе введут гибкую систему оплаты при пересадках с одного вида транспорта на другой.
2023-09-07T21:31+0500
2023-09-07T21:31+0500
2023-09-07T21:31+0500
узбекистан
самарканд
общество
транспорт
общественный транспорт
тарифы
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Самарканде с 8 сентября стоимость проезда в общественном транспорте: автобусах, электробусах и трамваях, увеличится с 1400 до 2000 сумов при оплате наличными и банковскими картами.Это предусматривает постановление хокима Самаркандской области Эркинджона Турдимова.При оплате транспортной картой стоимость проезда составит 1600 сумов. В городе также начнут действовать гибкие тарифы, которые предусматривают скидки в зависимости от количества пересадок с одного направления на другое в течение часа.Например, если стоимость проезда по транспортной карте составляет 1600 сумов, вторая пересадка в течение часа — 400 сумов, а третья и последующие — бесплатно. Если третья в третий раз пассажир пересаживается на трамвай, стоимость проезда составит 1000 сумов.Если пассажир сначала едет на трамвае (1600 сумов по транспортной карте), то первая пересадка на автобус будет стоить 1000 сумов, вторая - 400 сумов, третья и последующие - бесплатно.Безлимитный дневной тариф (автобус + электробус) - 6000 сумов, пятидневный тариф - 23 000 сумов, семидневный тариф - 30 000 сумов, десятидневный тариф - 47 000 сумов и т.д. Безлимитный проездной (автобус + электробус + трамвай) — 7000 сумов в сутки. Скидка 50% для пенсионеров, инвалидов и студентов.
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узбекистан самарканд общество общественный транспорт тарифы
узбекистан самарканд общество общественный транспорт тарифы
В Самарканде выросла стоимость проезда в общественном транспорте
В городе введут гибкую систему оплаты при пересадках с одного вида транспорта на другой.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Самарканде с 8 сентября стоимость проезда в общественном транспорте: автобусах, электробусах и трамваях, увеличится с 1400 до 2000 сумов при оплате наличными и банковскими картами.
Это предусматривает постановление
хокима Самаркандской области Эркинджона Турдимова.
При оплате транспортной картой стоимость проезда составит 1600 сумов. В городе также начнут действовать гибкие тарифы, которые предусматривают скидки в зависимости от количества пересадок с одного направления на другое в течение часа.
Например, если стоимость проезда по транспортной карте составляет 1600 сумов, вторая пересадка в течение часа — 400 сумов, а третья и последующие — бесплатно. Если третья в третий раз пассажир пересаживается на трамвай, стоимость проезда составит 1000 сумов.
Если пассажир сначала едет на трамвае (1600 сумов по транспортной карте), то первая пересадка на автобус будет стоить 1000 сумов, вторая - 400 сумов, третья и последующие - бесплатно.
Безлимитный дневной тариф (автобус + электробус) - 6000 сумов, пятидневный тариф - 23 000 сумов, семидневный тариф - 30 000 сумов, десятидневный тариф - 47 000 сумов и т.д. Безлимитный проездной (автобус + электробус + трамвай) — 7000 сумов в сутки. Скидка 50% для пенсионеров, инвалидов и студентов.