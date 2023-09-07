https://uz.sputniknews.ru/20230907/vokzal-tashkent-dosmotr-uproscheniye-38661376.html
На Центральном вокзале Ташкента упростили систему досмотра
На Центральном вокзале Ташкента упростили систему досмотра
Ввод в эксплуатацию одноэтапного пункта контроля позволит пассажирам одновременно предъявлять документы и багаж.
2023-09-07T14:17+0500
2023-09-07T14:17+0500
2023-09-07T14:17+0500
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вокзал
ташкент
пункт пропуска
багаж
документы
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. На Центральном железнодорожном вокзале Ташкента сдали в эксплуатацию одноэтапный пункт контроля (КП), сообщает Минтранс.Теперь пассажиры смогут предъявлять документы и багаж одновременно, что упростит регистрацию и сократит время на досмотр клади.Ранее одноэтапные пункты контроля появились на Южном вокзале Ташкента, а также на железнодорожных вокзалах Самарканда и Намангана.В пресс-службе ведомства также добавили, что такие пункты пропуска поэтапно организуют на всех железнодорожных вокзалах республики.
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узбекистан вокзал ташкент пункт пропуска багаж документы общество
узбекистан вокзал ташкент пункт пропуска багаж документы общество
На Центральном вокзале Ташкента упростили систему досмотра
Ввод в эксплуатацию одноэтапного пункта контроля позволит пассажирам одновременно предъявлять документы и багаж.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik
. На Центральном железнодорожном вокзале Ташкента сдали в эксплуатацию одноэтапный пункт контроля (КП), сообщает Минтранс.
Теперь пассажиры смогут предъявлять документы и багаж одновременно, что упростит регистрацию и сократит время на досмотр клади.
Ранее одноэтапные пункты контроля появились на Южном вокзале Ташкента, а также на железнодорожных вокзалах Самарканда и Намангана.
В пресс-службе ведомства также добавили, что такие пункты пропуска поэтапно организуют на всех железнодорожных вокзалах республики.