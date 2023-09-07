https://uz.sputniknews.ru/20230907/vokzal-tashkent-dosmotr-uproscheniye-38661376.html

На Центральном вокзале Ташкента упростили систему досмотра

На Центральном вокзале Ташкента упростили систему досмотра

Ввод в эксплуатацию одноэтапного пункта контроля позволит пассажирам одновременно предъявлять документы и багаж.

2023-09-07T14:17+0500

2023-09-07T14:17+0500

2023-09-07T14:17+0500

узбекистан

вокзал

ташкент

пункт пропуска

багаж

документы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37448650_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_5aa3f15acdb454ed3945791800a66222.jpg

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. На Центральном железнодорожном вокзале Ташкента сдали в эксплуатацию одноэтапный пункт контроля (КП), сообщает Минтранс.Теперь пассажиры смогут предъявлять документы и багаж одновременно, что упростит регистрацию и сократит время на досмотр клади.Ранее одноэтапные пункты контроля появились на Южном вокзале Ташкента, а также на железнодорожных вокзалах Самарканда и Намангана.В пресс-службе ведомства также добавили, что такие пункты пропуска поэтапно организуют на всех железнодорожных вокзалах республики.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан вокзал ташкент пункт пропуска багаж документы общество