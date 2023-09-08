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https://uz.sputniknews.ru/20230908/arxitektor-rem-kolxas-priyezd-uzbekistan-38682087.html
В Узбекистан приедет знаменитый голландский архитектор
В Узбекистан приедет знаменитый голландский архитектор
Рем Колхас, чьи работы получили мировое признание, примет участие в конференции, посвященной сохранению модернистской архитектуры Ташкента, которая пройдет в октябре текущего года.
2023-09-08T09:07+0500
2023-09-08T09:31+0500
узбекистан
выставка
фонд
культура
искусство
конференция
архитектура
ташкент
модернизм
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Известный голландский архитектор Рем Колхас станет почетным гостем конференции, посвященной сохранению модернистской архитектуры Ташкента, сообщает Фонд развития культуры и искусства.Она пройдет в Государственном музее искусств Узбекистана 18-19 октября текущего года.В числе почетных гостей конференции также писатель и куратор Шумон Басар и менеджер по культурному наследию Эдуардо Эскаланте Каррильо.Мероприятие под названием "Where in the World Is Tashkent" посвящено памяти архитектора и историка Жана-Луи Коэна (1949–2023), внесшего значительный вклад в реализацию проекта Tashkent Modernism XX/XXI.Параллельно в Государственном музее искусств Узбекистана представят выставочный проект Tashkent Modernism: Index. Он объединяет результаты двухлетних исследований и фотографии архитектурных объектов, сделанные итальянским фотографом и видеохудожником Армином Линке.Для справки: Рем Колхас начал свою карьеру, как журналист и автор киносценариев, в 1975 году он основал знаменитое архитектурное бюро OMA (Office for Metropolitan Architecture), чьи проекты варьируются от экспериментальных выставок и павильонов до целых городов, регионов и даже стран. Колхас создал такие знаменитые здания, как Библиотека в Сиэтле (США), Дом музыки в Порту (Португалия), штаб-квартира телекомпании CCTV в Пекине (КНР), Национальная библиотека Катара. Его заслуги отмечены престижной Притцкеровской премией и другими наградами.
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узбекистан выставка фонд культура искусство архитектура конференция ташкент модернизм
узбекистан выставка фонд культура искусство архитектура конференция ташкент модернизм

В Узбекистан приедет знаменитый голландский архитектор

09:07 08.09.2023 (обновлено: 09:31 08.09.2023)
© Фонд развития культуры и искусства В Узбекистан приедет известный голландский архитектор
В Узбекистан приедет известный голландский архитектор - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
© Фонд развития культуры и искусства
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Рем Колхас, чьи работы получили мировое признание, примет участие в конференции, посвященной сохранению модернистской архитектуры Ташкента, которая пройдет в октябре текущего года.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Известный голландский архитектор Рем Колхас станет почетным гостем конференции, посвященной сохранению модернистской архитектуры Ташкента, сообщает Фонд развития культуры и искусства.
© Фонд развития культуры и искусства В Узбекистан приедет известный голландский архитектор
В Узбекистан приедет известный голландский архитектор - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
В Узбекистан приедет известный голландский архитектор
© Фонд развития культуры и искусства
Она пройдет в Государственном музее искусств Узбекистана 18-19 октября текущего года.
В числе почетных гостей конференции также писатель и куратор Шумон Басар и менеджер по культурному наследию Эдуардо Эскаланте Каррильо.
"Цель конференции –– привлечь внимание к значению модернистского наследия Ташкента. Мы соберем экспертов из Узбекистана и других стран, чтобы наладить диалог и помочь в разработке комплексной стратегии сохранения облика столицы Узбекистана", — говорится в сообщении.
Мероприятие под названием "Where in the World Is Tashkent" посвящено памяти архитектора и историка Жана-Луи Коэна (1949–2023), внесшего значительный вклад в реализацию проекта Tashkent Modernism XX/XXI.
Параллельно в Государственном музее искусств Узбекистана представят выставочный проект Tashkent Modernism: Index. Он объединяет результаты двухлетних исследований и фотографии архитектурных объектов, сделанные итальянским фотографом и видеохудожником Армином Линке.
© Фонд развития культуры и искусства В Узбекистан приедет известный голландский архитектор
В Узбекистан приедет известный голландский архитектор - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
В Узбекистан приедет известный голландский архитектор
© Фонд развития культуры и искусства
© Фонд развития культуры и искусства В Узбекистан приедет известный голландский архитектор
В Узбекистан приедет известный голландский архитектор - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
В Узбекистан приедет известный голландский архитектор
© Фонд развития культуры и искусства
Для справки: Рем Колхас начал свою карьеру, как журналист и автор киносценариев, в 1975 году он основал знаменитое архитектурное бюро OMA (Office for Metropolitan Architecture), чьи проекты варьируются от экспериментальных выставок и павильонов до целых городов, регионов и даже стран. Колхас создал такие знаменитые здания, как Библиотека в Сиэтле (США), Дом музыки в Порту (Португалия), штаб-квартира телекомпании CCTV в Пекине (КНР), Национальная библиотека Катара. Его заслуги отмечены престижной Притцкеровской премией и другими наградами.
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