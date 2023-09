https://uz.sputniknews.ru/20230908/arxitektor-rem-kolxas-priyezd-uzbekistan-38682087.html

В Узбекистан приедет знаменитый голландский архитектор

В Узбекистан приедет знаменитый голландский архитектор

Рем Колхас, чьи работы получили мировое признание, примет участие в конференции, посвященной сохранению модернистской архитектуры Ташкента, которая пройдет в октябре текущего года.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Известный голландский архитектор Рем Колхас станет почетным гостем конференции, посвященной сохранению модернистской архитектуры Ташкента, сообщает Фонд развития культуры и искусства.Она пройдет в Государственном музее искусств Узбекистана 18-19 октября текущего года.В числе почетных гостей конференции также писатель и куратор Шумон Басар и менеджер по культурному наследию Эдуардо Эскаланте Каррильо.Мероприятие под названием "Where in the World Is Tashkent" посвящено памяти архитектора и историка Жана-Луи Коэна (1949–2023), внесшего значительный вклад в реализацию проекта Tashkent Modernism XX/XXI.Параллельно в Государственном музее искусств Узбекистана представят выставочный проект Tashkent Modernism: Index. Он объединяет результаты двухлетних исследований и фотографии архитектурных объектов, сделанные итальянским фотографом и видеохудожником Армином Линке.Для справки: Рем Колхас начал свою карьеру, как журналист и автор киносценариев, в 1975 году он основал знаменитое архитектурное бюро OMA (Office for Metropolitan Architecture), чьи проекты варьируются от экспериментальных выставок и павильонов до целых городов, регионов и даже стран. Колхас создал такие знаменитые здания, как Библиотека в Сиэтле (США), Дом музыки в Порту (Португалия), штаб-квартира телекомпании CCTV в Пекине (КНР), Национальная библиотека Катара. Его заслуги отмечены престижной Притцкеровской премией и другими наградами.

