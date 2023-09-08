https://uz.sputniknews.ru/20230908/eaes-ii-v-meditsine-38675166.html

В ЕАЭС начнут тестировать ИИ в медицине

В ЕАЭС начнут тестировать ИИ в медицине

Опыт по использованию искусственного интеллекта для постановки диагнозов в системе здравоохранения Москвы могут распространить на все страны Союза.

2023-09-08T16:34+0500

2023-09-08T16:34+0500

2023-09-08T16:34+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

россия

москва

здравоохранение

искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе начнут испытания медицинских систем искусственного интеллекта (ИИ), сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.В Москве уже успешно внедрили опыт по использованию искусственного интеллекта в медицине. В частности, ИИ помогает московским врачам ставить окончательный диагноз на основе данных электронной медицинской карты. Теперь Центр диагностики и телемедицины московского департамента здравоохранения будет проводить технические испытания и исследования медицинских систем ИИ для регистрации в рамках ЕАЭС.Как подчеркнула Ракова, Москва сделала большой шаг вперед в области цифровых технологий и является одним из мировых лидеров по внедрению сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении.При этом, разработчики из разных стран могут получить разрешение на использование своих инновационных решений в пяти государствах ЕАЭС, уточнила Ракова.Согласно законодательству, перед практическим применением любое медицинское изделие и технология должно пройти технические и клинические испытания и получить государственную регистрацию. Это относится и к системам искусственного интеллекта.Тестировать использование ИИ в системе здравоохранения Москвы начали еще с 2020 года. А с октября 2020 года технологию внедрили во взрослых поликлиниках российской столицы. ИИ анализирует жалобы пациента и данные электронной медицинской карты, а затем предлагает врачам несколько вариантов диагнозов, а также список анализов и обследований, необходимых для уточнения диагноза, протоколы лечения заболеваний, а также перечень узких специалистов, к которым нужно направить пациента. При этом, решения ИИ являются рекомендацией для врача, который может поставить свой диагноз.Искусственный интеллект использовался в Москве также для выявления коронавирусной пневмонии, онкологических и других заболеваний на КТ-снимках.По словам Раковой, задача системы – не заменить, а подстраховать врача. По оценке специалистов, точность сервиса на данный момент составляет 87%.

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