https://uz.sputniknews.ru/20230908/novyy-podxod-formirovaniye-imidj-sport-ministr-rossiya-festival-xiva-38711827.html

Это новый подход к формированию имиджа спорта — Матыцин о фестивале этноспорта в Хиве

Это новый подход к формированию имиджа спорта — Матыцин о фестивале этноспорта в Хиве

Министр спорта России Олег Матыцин встретился с журналистами и поделился своими впечатлениями о проходящем в Хиве Международном фестивале этноспорта

2023-09-08T18:32+0500

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узбекистан

хива

спорт

этноспорт

фестиваль этноспорта

олег матыцин

министр

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Международный фестиваль этноспорта, проходящий в Хиве, это новый подход к формированию имиджа спорта. Такое мнение озвучил министр спорта России Олег Матыцин на состоявшейся пресс-конференции, сообщает корреспондент Sputnik. Он также отметил, что спортсмены должны понимать, что они живут не в спортивном вакууме, а являются частью большой истории.Напомним, в Хорезмской области стартовал Международный фестиваль этноспорта. В нем участвуют свыше 2 тысяч спортсменов из 63 стран.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан, хива, спорт, этноспорт, фестиваль этноспорта, олег матыцин, министр