https://uz.sputniknews.ru/20230908/novyy-podxod-formirovaniye-imidj-sport-ministr-rossiya-festival-xiva-38711827.html
Это новый подход к формированию имиджа спорта — Матыцин о фестивале этноспорта в Хиве
Это новый подход к формированию имиджа спорта — Матыцин о фестивале этноспорта в Хиве
Министр спорта России Олег Матыцин встретился с журналистами и поделился своими впечатлениями о проходящем в Хиве Международном фестивале этноспорта
2023-09-08T18:32+0500
2023-09-08T18:32+0500
2023-09-08T18:33+0500
узбекистан
хива
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этноспорт
фестиваль этноспорта
олег матыцин
министр
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Международный фестиваль этноспорта, проходящий в Хиве, это новый подход к формированию имиджа спорта. Такое мнение озвучил министр спорта России Олег Матыцин на состоявшейся пресс-конференции, сообщает корреспондент Sputnik. Он также отметил, что спортсмены должны понимать, что они живут не в спортивном вакууме, а являются частью большой истории.Напомним, в Хорезмской области стартовал Международный фестиваль этноспорта. В нем участвуют свыше 2 тысяч спортсменов из 63 стран.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан, хива, спорт, этноспорт, фестиваль этноспорта, олег матыцин, министр
узбекистан, хива, спорт, этноспорт, фестиваль этноспорта, олег матыцин, министр
Это новый подход к формированию имиджа спорта — Матыцин о фестивале этноспорта в Хиве
18:32 08.09.2023 (обновлено: 18:33 08.09.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Министр спорта России Олег Матыцин встретился с журналистами и поделился своими впечатлениями о проходящем в Хиве Международном фестивале этноспорта.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Международный фестиваль этноспорта, проходящий в Хиве, это новый подход к формированию имиджа спорта. Такое мнение озвучил министр спорта России Олег Матыцин на состоявшейся пресс-конференции, сообщает корреспондент Sputnik.
“Для спортсмена очень важны не только атмосфера спортивного праздника, но и понимание того, что спорт это важная часть культуры страны. Нас приятно удивили спортивные площадки на древних площадях”, — отметил Олег Матыцин.
Он также отметил, что спортсмены должны понимать, что они живут не в спортивном вакууме, а являются частью большой истории.
"Спортсмены должны понимать, что они живут не в спортивном вакууме, они — часть большой истории. Благодаря гостеприимному Узбекистану история этноспорта и история в целом спорта развивается и культура тоже становится частью спортивного сообщества", — сказал Олег Матыцин.
Напомним, в Хорезмской области
стартовал Международный фестиваль этноспорта. В нем участвуют свыше 2 тысяч спортсменов из 63 стран.