https://uz.sputniknews.ru/20230908/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-sentyabrya-38709733.html

Доллар подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 11 сентября

Доллар подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 11 сентября

Центральный банк Узбекистана установил с 11 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-09-08T16:04+0500

2023-09-08T16:04+0500

2023-09-08T16:39+0500

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 147,25 сума (+10,09), евро — 13 002,42 сума (-1,33), рубля — 124,33 сума (+1,09), а китайского юаня — 1 655,77 сума (-0,52), сообщает ЦБ страны.

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