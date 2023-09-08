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https://uz.sputniknews.ru/20230908/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-sentyabrya-38709733.html
Доллар подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 11 сентября
Доллар подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 11 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 11 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-09-08T16:04+0500
2023-09-08T16:39+0500
узбекистан
курс валют
курс валюты
цб
центральный банк республики узбекистан
евро
курс доллара и евро к суму в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 147,25 сума (+10,09), евро — 13 002,42 сума (-1,33), рубля — 124,33 сума (+1,09), а китайского юаня — 1 655,77 сума (-0,52), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют цб центральный банк евро доллар рубль сум китайский юань 11 августа 2023 официальный курс валют
узбекистан курс валют цб центральный банк евро доллар рубль сум китайский юань 11 августа 2023 официальный курс валют

Доллар подорожал — официальный курс валют в Узбекистане на 11 сентября

16:04 08.09.2023 (обновлено: 16:39 08.09.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 11 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 147,25 сума (+10,09), евро — 13 002,42 сума (-1,33), рубля — 124,33 сума (+1,09), а китайского юаня — 1 655,77 сума (-0,52), сообщает ЦБ страны.
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