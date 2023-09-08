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Дождливое утро и теплый день — погода в Ташкенте на 8 сентября

Дождливое утро и теплый день — погода в Ташкенте на 8 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.

2023-09-08T05:06+0500

2023-09-08T05:06+0500

2023-09-08T05:06+0500

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, ночью и утром возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Днем синоптики осадков не прогнозируют. Ветер восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла.

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