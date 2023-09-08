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Дождливое утро и теплый день — погода в Ташкенте на 8 сентября
Дождливое утро и теплый день — погода в Ташкенте на 8 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.
2023-09-08T05:06+0500
2023-09-08T05:06+0500
2023-09-08T05:06+0500
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, ночью и утром возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Днем синоптики осадков не прогнозируют. Ветер восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла.
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узбекистан ташкент прогноз прогноз погоды в ташкенте погода узгидромет общество
узбекистан ташкент прогноз прогноз погоды в ташкенте погода узгидромет общество
Дождливое утро и теплый день — погода в Ташкенте на 8 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, ночью и утром возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Днем синоптики осадков не прогнозируют.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла.