https://uz.sputniknews.ru/20230908/pogoda-uzbekistan-9-10-sentyabr-2023-38702722.html
Выходные будут теплыми и сухими — погода в Узбекистане на 9-10 сентября
Выходные будут теплыми и сухими — погода в Узбекистане на 9-10 сентября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в субботу и воскресенье.
2023-09-08T13:36+0500
2023-09-08T13:36+0500
2023-09-08T13:36+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз погоды
прогноз
прогноз погоды по узбекистану
общество
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/02/35609363_0:305:2560:1745_1920x0_80_0_0_1980244a9d2e03982991f7b2dc34169f.jpg
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет тепло и сухо, сообщает Узгидромет.Температура воздуха в субботу поднимется до 30-35 градусов тепла, в воскресенье — до +32-37 градусов, по югу и пустынной зоне до +39.Синоптики прогнозируют в выходные дни ухудшение погоды в северо-западных районах.По Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области временами пройдут дожди, возможны грозы.Ветер местами может усилиться до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится до 22-27 градусов тепла.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/02/35609363_0:65:2560:1985_1920x0_80_0_0_4095f485a46795a069e50936c7ba14f3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистан погода погода в узбекистане узгидромет прогноз прогноз погоды по узбекистану
общество узбекистан погода погода в узбекистане узгидромет прогноз прогноз погоды по узбекистану
Выходные будут теплыми и сухими — погода в Узбекистане на 9-10 сентября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в субботу и воскресенье.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет тепло и сухо, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха в субботу поднимется до 30-35 градусов тепла, в воскресенье — до +32-37 градусов, по югу и пустынной зоне до +39.
Синоптики прогнозируют в выходные дни ухудшение погоды в северо-западных районах.
По Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области временами пройдут дожди, возможны грозы.
Ветер местами может усилиться до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится до 22-27 градусов тепла.