https://uz.sputniknews.ru/20230908/pogoda-uzbekistan-9-10-sentyabr-2023-38702722.html

Выходные будут теплыми и сухими — погода в Узбекистане на 9-10 сентября

Выходные будут теплыми и сухими — погода в Узбекистане на 9-10 сентября

Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в субботу и воскресенье.

2023-09-08T13:36+0500

2023-09-08T13:36+0500

2023-09-08T13:36+0500

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет тепло и сухо, сообщает Узгидромет.Температура воздуха в субботу поднимется до 30-35 градусов тепла, в воскресенье — до +32-37 градусов, по югу и пустынной зоне до +39.Синоптики прогнозируют в выходные дни ухудшение погоды в северо-западных районах.По Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области временами пройдут дожди, возможны грозы.Ветер местами может усилиться до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится до 22-27 градусов тепла.

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