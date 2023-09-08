https://uz.sputniknews.ru/20230908/samarkand-prodovolstviye-investforum-soglasheniya-38707888.html

В Самарканде подписали соглашения на $1,88 млрд

В Самарканде подписали соглашения на $1,88 млрд

Достигнуты договоренности по 24 проектам, предполагающим прямые инвестиции в аграрный сектор Узбекистана.

2023-09-08T15:29+0500

2023-09-08T15:29+0500

2023-09-08T15:29+0500

общество

узбекистан

самарканд

форум

инвестиции

сельское хозяйство

продовольствие

безопасность

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На Агропродовольственном инвестиционном форуме в Самарканде подписали соглашения на $1,88 млрд, сообщили в Минсельхозе.Данный форум состоялся в рамках Международной конференции по продовольственной безопасности, организованной правительством Узбекистана при технической поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Участвовавшие в нем представители более 100 компаний из 26 стран ознакомились с сельскохозяйственным потенциалом республики.Подписанные соглашения предусматривают прямые инвестиции в 24 проекта в аграрном секторе Узбекистана, общей стоимостью $857,3 млн.Кроме того, достигнута договоренность о привлечении средств международных финансовых институтов и грантов на общую сумму $707,5 млн для реализации 14 проектов. Также заключены торговые соглашения на $319,2 млн.

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