https://uz.sputniknews.ru/20230908/samarkand-prodovolstviye-investforum-soglasheniya-38707888.html
В Самарканде подписали соглашения на $1,88 млрд
В Самарканде подписали соглашения на $1,88 млрд
Достигнуты договоренности по 24 проектам, предполагающим прямые инвестиции в аграрный сектор Узбекистана.
2023-09-08T15:29+0500
2023-09-08T15:29+0500
2023-09-08T15:29+0500
общество
узбекистан
самарканд
форум
инвестиции
сельское хозяйство
продовольствие
безопасность
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На Агропродовольственном инвестиционном форуме в Самарканде подписали соглашения на $1,88 млрд, сообщили в Минсельхозе.Данный форум состоялся в рамках Международной конференции по продовольственной безопасности, организованной правительством Узбекистана при технической поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Участвовавшие в нем представители более 100 компаний из 26 стран ознакомились с сельскохозяйственным потенциалом республики.Подписанные соглашения предусматривают прямые инвестиции в 24 проекта в аграрном секторе Узбекистана, общей стоимостью $857,3 млн.Кроме того, достигнута договоренность о привлечении средств международных финансовых институтов и грантов на общую сумму $707,5 млн для реализации 14 проектов. Также заключены торговые соглашения на $319,2 млн.
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общество узбекистан самарканд форум инвестиции сельское хозяйство продовольствие безопасность
общество узбекистан самарканд форум инвестиции сельское хозяйство продовольствие безопасность
В Самарканде подписали соглашения на $1,88 млрд
Достигнуты договоренности по 24 проектам, предполагающим прямые инвестиции в аграрный сектор Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
На Агропродовольственном инвестиционном форуме в Самарканде подписали соглашения на $1,88 млрд, сообщили
в Минсельхозе.
Данный форум состоялся в рамках Международной конференции по продовольственной безопасности, организованной правительством Узбекистана при технической поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Участвовавшие в нем представители более 100 компаний из 26 стран ознакомились с сельскохозяйственным потенциалом республики.
Подписанные соглашения предусматривают прямые инвестиции в 24 проекта в аграрном секторе Узбекистана, общей стоимостью $857,3 млн.
Кроме того, достигнута договоренность о привлечении средств международных финансовых институтов и грантов на общую сумму $707,5 млн для реализации 14 проектов. Также заключены торговые соглашения на $319,2 млн.