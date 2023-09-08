https://uz.sputniknews.ru/20230908/uzbekistan-zapusk-promyshlennost-proyekt-38720029.html

В Узбекистане до конца года планируют запустить 210 крупных промпроектов

В Узбекистане до конца года планируют запустить 210 крупных промпроектов

С начала года в республике запустили 2 тыс. новых промпроектов, а до конца года планируют выпустить продукцию дополнительно на 1 трлн сумов

2023-09-08T22:27+0500

2023-09-08T22:27+0500

2023-09-08T22:37+0500

узбекистан

видеоселекторное совещание

президент

шавкат мирзиёев

промышленность

развитие

регион

проект

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Узбекистане необходимо нарастить производство на 232 промышленных предприятиях и запустить 210 крупных промышленных проектов до конца года. Эти и другие меры, направленные на увеличение производства промышленной продукции в отраслях и регионах, обсудили на прошедшем сегодня видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что в результате активного привлечения инвестиций и передовых технологий в экономику промышленность последовательно развивается.Изменения происходят там, где правильно организована работа, отмечалось на совещании. В частности, в Бандихане рост промышленности составил 45 %, в Китабе — 19 %, в Кызырыке — 18 %, в Кегейли — 14 %. В 25 районах и городах объем промышленного производства увеличился более чем на 10 %.В целом с начала года в Узбекистане запустили 2 тысячи новых промышленных проектов, а до конца года планируют выпустить продукцию дополнительно на 1 триллион сумов.Так, благодаря досрочному вводу в эксплуатацию нового металлургического завода на месторождении золота "Пистали" в этом году произведут продукцию дополнительно на 840 миллиардов сумов. Оборудование завода на сумму около $50 млн изготовили собственными силами на основе производственной кооперации.Однако не во всех отраслях и регионах возможности используются в полной мере. Как отмечалось на совещании, в регионы были направлены рабочие группы для выявления новых возможностей и резервов. К примеру, в Ташлакском районе выявлено, что до конца года можно произвести продукцию дополнительно на 1 триллион сумов за счет восстановления мощностей 23 предприятий и ускорения реализации 22 новых проектов.Еще одна возможность — расширить промышленную кооперацию в районах и производить продукцию, замещающую импорт.Например, Алмалыкский горно-металлургический комбинат наладил сотрудничество с местными промышленными предприятиями и производство продукции, такой как полимеры, литые запчасти, химические реагенты, на 1 триллион сумов. Подобные возможности существуют в Андижане, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Хорезме.Одним из главных факторов стабильности производства является энергоснабжение. Поэтому перед комиссией во главе с премьер-министром поставлена задача разработать ежемесячный энергобаланс регионов. Подчеркнута недопустимость отключения подачи электроэнергии промышленным предприятиям без предварительного уведомления.

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