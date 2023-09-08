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https://uz.sputniknews.ru/20230908/uzbekistan-zapusk-promyshlennost-proyekt-38720029.html
В Узбекистане до конца года планируют запустить 210 крупных промпроектов
В Узбекистане до конца года планируют запустить 210 крупных промпроектов
С начала года в республике запустили 2 тыс. новых промпроектов, а до конца года планируют выпустить продукцию дополнительно на 1 трлн сумов
2023-09-08T22:27+0500
2023-09-08T22:37+0500
узбекистан
видеоселекторное совещание
президент
шавкат мирзиёев
промышленность
развитие
регион
проект
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Узбекистане необходимо нарастить производство на 232 промышленных предприятиях и запустить 210 крупных промышленных проектов до конца года. Эти и другие меры, направленные на увеличение производства промышленной продукции в отраслях и регионах, обсудили на прошедшем сегодня видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что в результате активного привлечения инвестиций и передовых технологий в экономику промышленность последовательно развивается.Изменения происходят там, где правильно организована работа, отмечалось на совещании. В частности, в Бандихане рост промышленности составил 45 %, в Китабе — 19 %, в Кызырыке — 18 %, в Кегейли — 14 %. В 25 районах и городах объем промышленного производства увеличился более чем на 10 %.В целом с начала года в Узбекистане запустили 2 тысячи новых промышленных проектов, а до конца года планируют выпустить продукцию дополнительно на 1 триллион сумов.Так, благодаря досрочному вводу в эксплуатацию нового металлургического завода на месторождении золота "Пистали" в этом году произведут продукцию дополнительно на 840 миллиардов сумов. Оборудование завода на сумму около $50 млн изготовили собственными силами на основе производственной кооперации.Однако не во всех отраслях и регионах возможности используются в полной мере. Как отмечалось на совещании, в регионы были направлены рабочие группы для выявления новых возможностей и резервов. К примеру, в Ташлакском районе выявлено, что до конца года можно произвести продукцию дополнительно на 1 триллион сумов за счет восстановления мощностей 23 предприятий и ускорения реализации 22 новых проектов.Еще одна возможность — расширить промышленную кооперацию в районах и производить продукцию, замещающую импорт.Например, Алмалыкский горно-металлургический комбинат наладил сотрудничество с местными промышленными предприятиями и производство продукции, такой как полимеры, литые запчасти, химические реагенты, на 1 триллион сумов. Подобные возможности существуют в Андижане, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Хорезме.Одним из главных факторов стабильности производства является энергоснабжение. Поэтому перед комиссией во главе с премьер-министром поставлена задача разработать ежемесячный энергобаланс регионов. Подчеркнута недопустимость отключения подачи электроэнергии промышленным предприятиям без предварительного уведомления.
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узбекистан видеоселекторное совещание президент шавкат мирзиёев разитвие промышленность регионы предприятия промышленный проект строительные материалы автомобили одежда
узбекистан видеоселекторное совещание президент шавкат мирзиёев разитвие промышленность регионы предприятия промышленный проект строительные материалы автомобили одежда

В Узбекистане до конца года планируют запустить 210 крупных промпроектов

22:27 08.09.2023 (обновлено: 22:37 08.09.2023)
© Foto : Ферганский НПЗФерганский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
Ферганский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
© Foto : Ферганский НПЗ
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С начала года в республике запустили 2 тыс. новых промпроектов, а до конца года планируют выпустить продукцию дополнительно на 1 трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Узбекистане необходимо нарастить производство на 232 промышленных предприятиях и запустить 210 крупных промышленных проектов до конца года.
Эти и другие меры, направленные на увеличение производства промышленной продукции в отраслях и регионах, обсудили на прошедшем сегодня видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
Президент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
Президент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечалось, что в результате активного привлечения инвестиций и передовых технологий в экономику промышленность последовательно развивается.

"За семь месяцев текущего года объем промышленного производства в стране увеличился на 5,7 % и достиг 345 триллионов сумов. В электротехнической промышленности рост составил 46 %, в производстве легковых автомобилей — 16 %, в промышленности строительных материалов — 12 %, в производстве готовой одежды — 11 %", — говорится в сообщении пресс-службы.

Изменения происходят там, где правильно организована работа, отмечалось на совещании. В частности, в Бандихане рост промышленности составил 45 %, в Китабе — 19 %, в Кызырыке — 18 %, в Кегейли — 14 %. В 25 районах и городах объем промышленного производства увеличился более чем на 10 %.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
Президент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
Президент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
© Пресс-служба президента Узбекистана
В целом с начала года в Узбекистане запустили 2 тысячи новых промышленных проектов, а до конца года планируют выпустить продукцию дополнительно на 1 триллион сумов.
Так, благодаря досрочному вводу в эксплуатацию нового металлургического завода на месторождении золота "Пистали" в этом году произведут продукцию дополнительно на 840 миллиардов сумов. Оборудование завода на сумму около $50 млн изготовили собственными силами на основе производственной кооперации.
Однако не во всех отраслях и регионах возможности используются в полной мере.
"В частности, в 34 районах и городах объем промышленной продукции снизился по сравнению с прошлым годом. В некоторых отраслях, в том числе фармацевтической, кожевенно-обувной, текстильной, темпы производства и экспорта замедлились", — уточняют в сообщении.
Как отмечалось на совещании, в регионы были направлены рабочие группы для выявления новых возможностей и резервов. К примеру, в Ташлакском районе выявлено, что до конца года можно произвести продукцию дополнительно на 1 триллион сумов за счет восстановления мощностей 23 предприятий и ускорения реализации 22 новых проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
Президент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2023
Президент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
© Пресс-служба президента Узбекистана
Еще одна возможность — расширить промышленную кооперацию в районах и производить продукцию, замещающую импорт.
Например, Алмалыкский горно-металлургический комбинат наладил сотрудничество с местными промышленными предприятиями и производство продукции, такой как полимеры, литые запчасти, химические реагенты, на 1 триллион сумов. Подобные возможности существуют в Андижане, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Хорезме.
Одним из главных факторов стабильности производства является энергоснабжение. Поэтому перед комиссией во главе с премьер-министром поставлена задача разработать ежемесячный энергобаланс регионов. Подчеркнута недопустимость отключения подачи электроэнергии промышленным предприятиям без предварительного уведомления.
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