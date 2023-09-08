В Узбекистане до конца года планируют запустить 210 крупных промпроектов
22:27 08.09.2023 (обновлено: 22:37 08.09.2023)
© Foto : Ферганский НПЗ
С начала года в республике запустили 2 тыс. новых промпроектов, а до конца года планируют выпустить продукцию дополнительно на 1 трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Узбекистане необходимо нарастить производство на 232 промышленных предприятиях и запустить 210 крупных промышленных проектов до конца года.
Эти и другие меры, направленные на увеличение производства промышленной продукции в отраслях и регионах, обсудили на прошедшем сегодня видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
Президент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечалось, что в результате активного привлечения инвестиций и передовых технологий в экономику промышленность последовательно развивается.
"За семь месяцев текущего года объем промышленного производства в стране увеличился на 5,7 % и достиг 345 триллионов сумов. В электротехнической промышленности рост составил 46 %, в производстве легковых автомобилей — 16 %, в промышленности строительных материалов — 12 %, в производстве готовой одежды — 11 %", — говорится в сообщении пресс-службы.
Изменения происходят там, где правильно организована работа, отмечалось на совещании. В частности, в Бандихане рост промышленности составил 45 %, в Китабе — 19 %, в Кызырыке — 18 %, в Кегейли — 14 %. В 25 районах и городах объем промышленного производства увеличился более чем на 10 %.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
Президент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
© Пресс-служба президента Узбекистана
В целом с начала года в Узбекистане запустили 2 тысячи новых промышленных проектов, а до конца года планируют выпустить продукцию дополнительно на 1 триллион сумов.
Так, благодаря досрочному вводу в эксплуатацию нового металлургического завода на месторождении золота "Пистали" в этом году произведут продукцию дополнительно на 840 миллиардов сумов. Оборудование завода на сумму около $50 млн изготовили собственными силами на основе производственной кооперации.
Однако не во всех отраслях и регионах возможности используются в полной мере.
"В частности, в 34 районах и городах объем промышленной продукции снизился по сравнению с прошлым годом. В некоторых отраслях, в том числе фармацевтической, кожевенно-обувной, текстильной, темпы производства и экспорта замедлились", — уточняют в сообщении.
Как отмечалось на совещании, в регионы были направлены рабочие группы для выявления новых возможностей и резервов. К примеру, в Ташлакском районе выявлено, что до конца года можно произвести продукцию дополнительно на 1 триллион сумов за счет восстановления мощностей 23 предприятий и ускорения реализации 22 новых проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
Президент обсудил способы развития промышленности с ответственными лицами
© Пресс-служба президента Узбекистана
Еще одна возможность — расширить промышленную кооперацию в районах и производить продукцию, замещающую импорт.
Например, Алмалыкский горно-металлургический комбинат наладил сотрудничество с местными промышленными предприятиями и производство продукции, такой как полимеры, литые запчасти, химические реагенты, на 1 триллион сумов. Подобные возможности существуют в Андижане, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Хорезме.
Одним из главных факторов стабильности производства является энергоснабжение. Поэтому перед комиссией во главе с премьер-министром поставлена задача разработать ежемесячный энергобаланс регионов. Подчеркнута недопустимость отключения подачи электроэнергии промышленным предприятиям без предварительного уведомления.