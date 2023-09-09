https://uz.sputniknews.ru/20230909/futbol-uzbekistan-gonkong-sentyabr-2023-38731138.html
Отборочный матч Кубка Азии U-23: Узбекистан сегодня сыграет с Гонконгом
Отборочный матч Кубка Азии U-23: Узбекистан сегодня сыграет с Гонконгом
Футбольный матч между командами Узбекистана и Гонконга пройдет на стадионе "ЖАР" в Ташкенте.
2023-09-09T13:35+0500
2023-09-09T13:35+0500
2023-09-09T13:35+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня состоится отборочный матч Кубка Азии по футболу среди игроков до 23 лет, сообщили в Ассоциации футбола Узбекистана.Сборная Узбекистана сыграет с соперниками из Гонконга.Игра начнется в 19:00 на ташкентском стадионе "ЖАР".Билеты можно приобрести в кассах стадиона.Напоминаем, что 6 сентября, в рамках отборочного тура Кубка Азии среди юношей до 23 лет, сборная команда республики провела матч против команды Афганистана.Узбекские футболисты победили с большим преимуществом: по итогам матча счет был 8:1 в их пользу.Третий тур состоится 12 сентября. В нем Узбекистан сыграет против Ирана.Напоминаем, что Кубок Азии среди юношей до 23 лет пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей состоится 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.Для справки: эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Обладатель четвертого места продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.
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спорт футбол ташкент стадион узбекистан гонконг матч
Отборочный матч Кубка Азии U-23: Узбекистан сегодня сыграет с Гонконгом
Футбольный матч между командами Узбекистана и Гонконга пройдет на стадионе "ЖАР" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Сегодня состоится отборочный матч Кубка Азии по футболу среди игроков до 23 лет, сообщили
в Ассоциации футбола Узбекистана.
Сборная Узбекистана сыграет с соперниками из Гонконга.
Игра начнется в 19:00 на ташкентском стадионе "ЖАР".
Билеты можно приобрести в кассах стадиона.
Напоминаем, что 6 сентября, в рамках отборочного тура Кубка Азии среди юношей до 23 лет, сборная команда республики провела матч против команды Афганистана.
Узбекские футболисты победили с большим преимуществом: по итогам матча счет был 8:1 в их пользу.
Третий тур состоится 12 сентября. В нем Узбекистан сыграет против Ирана.
Напоминаем, что Кубок Азии среди юношей до 23 лет пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая 2024 года. Жеребьевка квалификационных матчей состоится 25 мая в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.
Для справки: эти соревнования станут лицензионным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую олимпийскую путевку. Обладатель четвертого места продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.