https://uz.sputniknews.ru/20230909/kashkadarya-chetvernyashki-malchiki-rojdeniye-38735650.html

В Кашкадарьинской области Узбекистана родилась четверня

В Кашкадарьинской области Узбекистана родилась четверня

Новорожденные мальчики появились на свет путем кесарева сечения.

2023-09-09T16:31+0500

2023-09-09T16:31+0500

2023-09-09T16:31+0500

это интересно

общество

узбекистан

кашкадарьинская область

новорожденный

близнецы

перинатальный центр

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. 29-летняя жительница Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана, родила четверню, сообщает пресс-служба Минздрава.Мальчики весом 1 484, 1 804, 1 554 и 1 950 граммов появились на свет путем неосложненного кесарева сечения в Республиканском перинатальном центре.Четверняшки в Республиканском перинатальном центре появились в этом году впервые. А вот рождение тройняшек здесь — не редкость: с начала года зафиксировано уже 10 таких случаев.

узбекистан

кашкадарьинская область

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общество это интересно кашкадарьинская область близнецы перинатальный центр