https://uz.sputniknews.ru/20230909/kashkadarya-chetvernyashki-malchiki-rojdeniye-38735650.html
В Кашкадарьинской области Узбекистана родилась четверня
В Кашкадарьинской области Узбекистана родилась четверня
Новорожденные мальчики появились на свет путем кесарева сечения.
2023-09-09T16:31+0500
2023-09-09T16:31+0500
2023-09-09T16:31+0500
это интересно
общество
узбекистан
кашкадарьинская область
новорожденный
близнецы
перинатальный центр
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. 29-летняя жительница Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана, родила четверню, сообщает пресс-служба Минздрава.Мальчики весом 1 484, 1 804, 1 554 и 1 950 граммов появились на свет путем неосложненного кесарева сечения в Республиканском перинатальном центре.Четверняшки в Республиканском перинатальном центре появились в этом году впервые. А вот рождение тройняшек здесь — не редкость: с начала года зафиксировано уже 10 таких случаев.
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общество это интересно кашкадарьинская область близнецы перинатальный центр
общество это интересно кашкадарьинская область близнецы перинатальный центр
В Кашкадарьинской области Узбекистана родилась четверня
Новорожденные мальчики появились на свет путем кесарева сечения.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
29-летняя жительница Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана, родила четверню, сообщает пресс-служба
Минздрава.
Мальчики весом 1 484, 1 804, 1 554 и 1 950 граммов появились на свет путем неосложненного кесарева сечения в Республиканском перинатальном центре.
"Сейчас малыши чувствуют себя хорошо. Они питаются материнским молоком, получают все необходимые витамины и находятся под контролем врача-неонатолога и медицинских сестер", — говорится в сообщении.
Четверняшки в Республиканском перинатальном центре появились в этом году впервые. А вот рождение тройняшек здесь — не редкость: с начала года зафиксировано уже 10 таких случаев.