https://uz.sputniknews.ru/20230909/kitay-grant-vydeleniye-proyekty-uzbekistan-38727745.html

Китай направит 190 млн долларов на реализацию проектов в Узбекистане

Китай направит 190 млн долларов на реализацию проектов в Узбекистане

КНР выразила готовность к дальнейшей активизации сотрудничества с Узбекистаном.

2023-09-09T10:24+0500

2023-09-09T10:24+0500

2023-09-09T10:24+0500

экономика

китай

узбекистан

меморандум

грант

проект

медицина

образование

сельское хозяйство

министерство инвестиций, промышленности и торговли

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Китай выделит гранты на реализацию проектов в Узбекистане, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз.Об этом шла речь в ходе встречи замминистра Сарвара Хамидова с делегацией КНР во главе с заместителем председателя Агентства по сотрудничеству в области международного развития Дэном Боцином.Стороны обсудили осуществление проектов за счет грантовых средств правительства КНР, а также перспективы расширения двустороннего финансово-технического сотрудничества.По итогам встречи подписали Меморандум, который предусматривает реализацию 14 проектов на общую сумму свыше $190 млн в таких сферах, как сельское и водное хозяйство, здравоохранение, образование и институциональное развитие.

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