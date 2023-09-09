https://uz.sputniknews.ru/20230909/kitay-grant-vydeleniye-proyekty-uzbekistan-38727745.html
Китай направит 190 млн долларов на реализацию проектов в Узбекистане
Китай направит 190 млн долларов на реализацию проектов в Узбекистане
КНР выразила готовность к дальнейшей активизации сотрудничества с Узбекистаном.
2023-09-09T10:24+0500
2023-09-09T10:24+0500
2023-09-09T10:24+0500
экономика
китай
узбекистан
меморандум
грант
проект
медицина
образование
сельское хозяйство
министерство инвестиций, промышленности и торговли
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Китай выделит гранты на реализацию проектов в Узбекистане, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз.Об этом шла речь в ходе встречи замминистра Сарвара Хамидова с делегацией КНР во главе с заместителем председателя Агентства по сотрудничеству в области международного развития Дэном Боцином.Стороны обсудили осуществление проектов за счет грантовых средств правительства КНР, а также перспективы расширения двустороннего финансово-технического сотрудничества.По итогам встречи подписали Меморандум, который предусматривает реализацию 14 проектов на общую сумму свыше $190 млн в таких сферах, как сельское и водное хозяйство, здравоохранение, образование и институциональное развитие.
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экономика китай узбекистан меморандум грант проект медицина образование сельское хозяйство министерство инвестиций, промышленности и торговли
экономика китай узбекистан меморандум грант проект медицина образование сельское хозяйство министерство инвестиций, промышленности и торговли
Китай направит 190 млн долларов на реализацию проектов в Узбекистане
КНР выразила готовность к дальнейшей активизации сотрудничества с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik
. Китай выделит гранты на реализацию проектов в Узбекистане, сообщает
Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз.
Об этом шла речь в ходе встречи замминистра Сарвара Хамидова с делегацией КНР во главе с заместителем председателя Агентства по сотрудничеству в области международного развития Дэном Боцином.
Стороны обсудили осуществление проектов за счет грантовых средств правительства КНР, а также перспективы расширения двустороннего финансово-технического сотрудничества.
"Китайская сторона высоко оценила реформы, осуществляемые в Узбекистане в последние годы, и выразила готовность к дальнейшей интенсификации взаимодействия в реализации социально-значимых проектов", — говорится в сообщении.
По итогам встречи подписали Меморандум, который предусматривает реализацию 14 проектов на общую сумму свыше $190 млн в таких сферах, как сельское и водное хозяйство, здравоохранение, образование и институциональное развитие.