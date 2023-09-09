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Дождя не будет — погода в Ташкенте на 9 сентября
Дождя не будет — погода в Ташкенте на 9 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в первый день выходных.
2023-09-09T05:06+0500
2023-09-09T05:06+0500
2023-09-09T05:06+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха днем — 30-32 градуса тепла.
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узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте прогноз общество узгидромет
Дождя не будет — погода в Ташкенте на 9 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в первый день выходных.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik
. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем — 30-32 градуса тепла.