https://uz.sputniknews.ru/20230909/pogoda-tashkent-9-sentyabr-2023-38708903.html

Дождя не будет — погода в Ташкенте на 9 сентября

Дождя не будет — погода в Ташкенте на 9 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в первый день выходных.

2023-09-09T05:06+0500

2023-09-09T05:06+0500

2023-09-09T05:06+0500

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с.Температура воздуха днем — 30-32 градуса тепла.

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