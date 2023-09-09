https://uz.sputniknews.ru/20230909/pogoda-uzbekistan-10-sentyabr-2023-38733274.html
Где могут пройти дожди — погода в Узбекистане на 10 сентября
Где могут пройти дожди — погода в Узбекистане на 10 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний день выходных.
2023-09-09T14:34+0500
2023-09-09T14:34+0500
2023-09-09T14:34+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпасктане, Хорезмской области, а также в горных и предгорных районах местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с, может усилиться до 15-20 м/с в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, местами с пыльным поземком.Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Где могут пройти дожди — погода в Узбекистане на 10 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний день выходных.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь в Каракалпасктане, Хорезмской области, а также в горных и предгорных районах местами возможны кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с, может усилиться до 15-20 м/с в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях, местами с пыльным поземком.
Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 25-30 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — 34-39 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 33-38 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области 32-37 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 35-40 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 21-26 градусов тепла.